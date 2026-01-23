Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа группа людей с наибольшим риском деменции 0 818

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа группа людей с наибольшим риском деменции
ФОТО: Unsplash

Люди с ожирением и повышенным давлением более подвержены развитию деменции.

Люди с ожирением и повышенным артериальным давлением имеют более высокий риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные жителей Копенгагена и Великобритании. Результаты работы опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые показали, что высокий индекс массы тела (ИМТ) не просто сопутствует деменции, а напрямую способствует ее развитию. Для этого они использовали метод менделевской рандомизации — генетический подход, который позволяет выявлять причинно-следственные связи и снижает влияние сопутствующих факторов. Анализ показал: чем выше генетически обусловленный ИМТ, тем выше риск деменции в пожилом возрасте.

При этом значительная часть этого риска была связана с повышенным давлением. По словам авторов, именно сочетание ожирения и гипертонии создает условия для повреждения сосудов мозга и ускоряет развитие когнитивных нарушений, особенно сосудистой деменции.

Исследователи подчеркивают, что эти факторы можно и нужно корректировать. Контроль массы тела и давления в среднем возрасте может стать одним из наиболее доступных способов профилактики деменции — задолго до появления первых проблем с памятью и мышлением.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #ожирение #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео