Итак, вчера в парламенте Эвика Силиня отчитывалась за успехи своего правительства. Дебаты, как и следовало ожидать, растянулись на несколько часов — к моменту подготовки этого материала в заявке на выступление с трибуны значились еще… 20 депутатов! При этом 25 ораторов уже успели порадовать друг друга и избирателей своими речами.

Сам себя не похвалишь…

Понятное дело, сама героиня дня — Эвика Силиня, - уверенно нахваливала свое правительство и себя лично. И минималка за почти три года премьерства выросла с 620 до 780, и необлагаемый минимум зарплат поднялся до 510 евро, а необлагаемый минимум пенсий составляет нынче 1000 евро. Увеличен и размер пенсий, которые ежегодно индексируются… В список достижений премьер вписала и успешную борьбу с бюрократией, и принятые решения в области демографии, и завершение строительства забора на границе с Белоруссией и Россией…

«Это все ложь...»

Оппозиция, впрочем, с этой радужной картинкой не согласилась. Глава фракции «Латвия на первом месте» Линда Лиепиня с иронией заметила, что, видимо, премьер живет в какой-то другой Латвии. «Покажите мне на карте ту Латвию, о которой вы говорите! Где она?!» - вопрошала депутат. После этого политик привела несколько цитат Силини из ее недавних высказываний. «С демографией у нас не так и плохо. Европа нам завидует. Экономика растет, реформа идет. «Rail Baltica» вы поставите на рельсы. Это вы про какую страну говорите?!» - продолжила Линда Лиепиня и напомнила: «Мы продолжаем жить в Латвии, где демографическая ситуация просто критическая, где показатели бедности становятся все более вопиющими, где неравенство растет и где в очереди к доктору приходится ждать четыре года.»

Не менее жестко выступил и глава другой оппозиционной фракции Сейма — Объединенного списка, - Эдгарс Таварс. Он заявил, что все перечисленные премьером достижения - «это ложь». Депутат напомнил и про огромные очереди к врачам, и огромные проблемы с Rail Baltica, и ужасные финансовые показатели компании airBaltic, в которую снова придется скоро вкладывать деньги налогоплательщиков… В числе «достижений» правительства — и провал со строительством нового корпуса больницы Страдыня — при этом сам процесс строительства подорожал на 100 миллионов…

«Мы на правильном пути»

Примечательно: поскольку до выборов остается уже менее 7 месяцев, в дебатах решили поучаствовать и… большинство депутатов «Нового Единства», которые не скупились на похвалы в адрес правительства. Вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») уверенно заявила, что «Латвия двигается в правильном направлении развития».

«В 2025 году наша страна поднялась в глобальном рейтинге конкурентоспособности на 7 мест. По сравнению с 2023 годом позиция Латвии выросла на 13 мест. Это подтверждает, что улучшения во главе с премьером Эвикой Силиней в публичном секторе и в бизнес-среде начинают давать результаты. Это означает, что предприниматели и инвесторы стали оптимистичнее относительно потенциала будущего развития Латвии», - сказала с трибуны Сейма вице-спикер и заключила: «Наша страна - надежная, сильная и дружественная людям и семьям и экономически конкурентоспособная страна».

В свою очередь, лидер фракции Национального объединения Илзе Индриксоне считает, что обозначенные Силиней в плане рестарта приоритеты так и остались на уровне деклараций: «В демографии правительство формально увеличило поддержку семей, но это не обеспечивает замещение доходов для родителей со средними доходами. На уровне деклараций также остались меры поддержки в образовании, поскольку «Программа в школе» будет, правила Кабинета министров не утверждены и финансирование в полном объеме до сих пор не выделено. В экономике план рестарта показывает частично символические инициативы. Центр искусственного интеллекта приступил к работе, но без команды и программы».

За предательство не наказали...

Примечательно, что депутат от правящей партии «Прогрессивные» Антонина Ненашева решила бросить камешек в огород… партнеров по коалиции - «Зеленых крестьян» и «Нового Единства». Первым досталось за… «предательство», а вторым — за неспособность… призвать к ответу «за предательство».

«Первые работы этого правительства действительно принесли новые веяния. Произошло движение к политике, в центре которой - человек.

В первом полугодии была ратифицирована Стамбульская конвенция, принято регулирование партнерских отношений, введен налог на сверхприбыль банков, льготный переход населения от одного банка в другой, введена господдержка тарифов на тепловую энергию и разработана новая модель финансирования образования. Казалось, что будут изменения не только в содержании политики, но может измениться сам стиль политики.

Однако вскоре правительство начала тестировать повседневная реальность. В тот момент, когда надо было перейти от первоначального замысла к дисциплинированному сотрудничеству, все-таки верх одержали инстинкты старой политики – затягивание, уклонение от ответственности, надежда на то, что проблемы решатся сами собой…

Серьезным сигналом стала неспособность требовать ответственности и за предательство по вопросу Стамбульской конвенции. Раз правительство было способно пойти на этот шаг, раз была политическая смелость это сделать, то должна была быть и такая же готовность выступить за это соглашение и требовать ответственности от тех, кто отступил от своих обещаний защищать от насилия женщин и детей...» - заявила А. Ненашева.

А какую оценку дал народ?

Отметим, что не только политики, но и простые латвийцы в своем большинстве крайне негативно оценили работу правительства Силини. Проведенный в январе опрос показал, что негативную или крайне негативную оценку правительству дали почти 70 процентов респондентов!

По итогам дебатов никакого голосования не планировалось. Зато голосование ожидается уже на следующем заседании правительства — оппозиция из-за очередного скандала вокруг Rail Baltica потребовала отправить в отставку министра сообщений Атиса Швинку («Прогрессивные»).