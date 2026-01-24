Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Восточная женщина Ксюша Бородина в 42 года не дала себя в обиду пластическому хирургу 0 339

Lifenews
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такой красотке не нужен скальпель.

Такой красотке не нужен скальпель.

Специалист заявил, мол, всему виной измены ее мужа.

Ксения Бородина не прощает людей, которым действительно удалось ее задеть. И известный пластический хирург, который в прошлом высказывался о личной жизни звезды «Дома-2», узнал это на собственном примере.

Челюстно-лицевой хирург из Москвы Омар Адигезалов спустя месяц после свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова в личном блоге высказался о причинах краха предыдущего брака ведущей. Специалист в сфере пластики завил, мол, всему виной измены Курбана Омарова. Вдобавок врач предложил Бородиной собственные услуги, если той захочется поправить внешность.

В итоге теледива подала на Адигезалова в суд. Причем иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от 42-летней ведущей поступил спустя всего неделю после того, как врач поделился с аудиторией своим мнением. Спустя три заседания адвокат врача предложил заключить мирное соглашение, и Бородина согласилась. В итоге спор завершился в конце 2025 года. Адигезалов признал сведения в своей публикации не соответствующими действительности и извинился перед звездой «Дома-2». Хирург также обязался выплатить ведущей компенсацию морального вреда: переводить деньги Ксении он будет частями на протяжении четырех месяцев. Комментировать эту историю наказанный рублем Омар теперь отказывается.

Что касается Бородиной, то ее можно поздравить с победой. Впрочем, сегодня уже и не вспомнить, как она сама в прошлом публично говорила об изменах Курбана Омарова. Остается только пожелать удачи всем тем, кто прохаживается по нынешнему мужу Ксении Николаю Сердюкову. Если ведущая пошла в суд из-за сплетен о прошлом браке, то на что она готова ради защиты нынешнего?

Ксения Кимовна Бородина (урождённая — Амоева, во втором браке — Омарова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер. Родилась 8 марта 1983 года в Москве. Отец по происхождению курд-езид, мать — наполовину русская, наполовину татарка.

Читайте нас также:
#компенсация #Ксения Бородина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнаружен ранний признак риска развития хронических заболеваний
Изображение к статье: Аглая Тарасова вышла в свет после скандала и рассказала, что считает признаком умного человека
Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео