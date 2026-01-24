Ксения Бородина не прощает людей, которым действительно удалось ее задеть. И известный пластический хирург, который в прошлом высказывался о личной жизни звезды «Дома-2», узнал это на собственном примере.

Челюстно-лицевой хирург из Москвы Омар Адигезалов спустя месяц после свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова в личном блоге высказался о причинах краха предыдущего брака ведущей. Специалист в сфере пластики завил, мол, всему виной измены Курбана Омарова. Вдобавок врач предложил Бородиной собственные услуги, если той захочется поправить внешность.

В итоге теледива подала на Адигезалова в суд. Причем иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от 42-летней ведущей поступил спустя всего неделю после того, как врач поделился с аудиторией своим мнением. Спустя три заседания адвокат врача предложил заключить мирное соглашение, и Бородина согласилась. В итоге спор завершился в конце 2025 года. Адигезалов признал сведения в своей публикации не соответствующими действительности и извинился перед звездой «Дома-2». Хирург также обязался выплатить ведущей компенсацию морального вреда: переводить деньги Ксении он будет частями на протяжении четырех месяцев. Комментировать эту историю наказанный рублем Омар теперь отказывается.

Что касается Бородиной, то ее можно поздравить с победой. Впрочем, сегодня уже и не вспомнить, как она сама в прошлом публично говорила об изменах Курбана Омарова. Остается только пожелать удачи всем тем, кто прохаживается по нынешнему мужу Ксении Николаю Сердюкову. Если ведущая пошла в суд из-за сплетен о прошлом браке, то на что она готова ради защиты нынешнего?

Ксения Кимовна Бородина (урождённая — Амоева, во втором браке — Омарова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер. Родилась 8 марта 1983 года в Москве. Отец по происхождению курд-езид, мать — наполовину русская, наполовину татарка.