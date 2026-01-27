Baltijas balss logotype
30-летняя звезда с Кишинева охомутала динозавра Шона Пенна

Lifenews
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сразу ясно, кто тут у них главный.

Сразу ясно, кто тут у них главный.

Пара посетила Каннский фестиваль в 2025 году, в том же году актёра видели на спектакле Ренаты Литвиновой.

65-летний Шон Пенн появился на публике вместе со своей возлюбленной — 30-летней актрисой Валерией Ников. Пару заметили во время прогулки в Санта-Монике (Калифорния).

Пенн и Ников держались за руки и выглядели расслабленными.

О том, что Пенн встречается с Ников, СМИ впервые сообщили летом 2024 года. С тех пор их периодически видят вместе. Пара посетила Каннский фестиваль в 2025 году, в том же году актёра видели на спектакле Ренаты Литвиновой в Париже, одну из ролей в котором играла Валерия.

Известно, что Ников, которая на 35 лет моложе Пенна, родилась и выросла в Кишинёве.

bbb2111.png

После переезда в Париж работала в качестве модели, сотрудничая в том числе с дизайнером Каролиной Эррерой, а также брендами Dada Sport, La Galpa и Bonanza. Дебютировала в кино в 2018 году во французской комедийной ленте "Париж Пигаль", также снялась в эпизодической роли в фильме "Эмили в Париже".

За два года до начала их романа Пенн развёлся со своей третьей женой, актрисой Лейлой Джордж, на которой он был женат с 2020 по 2022 год. Ранее Пенн, которого называют "голливудским плохишом" из-за его репутации скандалиста и неуравновешенного человека, был женат на Мадонне (с 1985 по 1989 год) и на Робин Райт (с 1996 по 2010 год). От последней у него есть взрослые сын и дочь. У него также были романы с Шарлиз Терон и Сьюзан Сарандон. После развода с Джордж встречался с украинской актрисой Ольгой Коротяевой и австралийской актрисой Натали Келли.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
