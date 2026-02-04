Baltijas balss logotype
Чем меньше вес, тем больше денег: крупнейшая фармкомпания мира хорошо заработала на борьбе с ожирением 0 127

Lifenews
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем меньше вес, тем больше денег: крупнейшая фармкомпания мира хорошо заработала на борьбе с ожирением

Eli Lilly, крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира, в четвертом квартале 2025 года нарастила чистую прибыль в полтора раза и увеличила доходы на 43% благодаря высокому спросу на препараты против диабета и лишнего веса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $6,64 млрд, или $7,39 в расчете на акцию, по сравнению с $4,41 млрд, или $4,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Доходы выросли на 43% и составили $19,29 млрд при прогнозе в $18,01 млрд.

Самым продаваемым препаратом компании в прошлом квартале стал Mounjaro, используемый для уменьшения массы тела - выручка от продажи этого препарата взлетела более чем вдвое, до $7,41 млрд. Продажи препаратов Zepbound (аналогичного действия) увеличились в 2,2 раза, до $4,26 млрд.

В текущем году Eli Lilly ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $33,5-35 на акцию при выручке в $80-83 млрд. Прогноз аналитиков предусматривает выручку в размере $77,7 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация компании повысилась на 19,2%, до $987,1 млрд. Еще немного и будет 1 триллион долларов США.

#финансы #бизнес #прибыль #ожирение #диабет #фармацевтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

