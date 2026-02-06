Ссора между Анджелиной Джоли и Николь Кидман, которая тлела более 20 лет, получила новый виток после кастинга на сериал Amazon «Скарпетта». Роль известного судмедэксперта Кей Скарпетты досталась Николь Кидман, что вызвало раздражение у Джоли.

По данным инсайдеров, 50-летняя актриса не просто хотела получить роль — она считала её идеальной для возвращения в драматическое кино. «Анджелина злится и говорит, что проект у неё украли. Но она проиграла, потому что Николь лучше разбирается в современном кино и телевидении», — отметил источник.

Эксперты отмечают, что успех Кидман закономерен: она активно снимается, берется за многоплановые роли и выступает продюсером. Джоли в последние годы сосредоточилась на гуманитарной деятельности и семейных вопросах. «Джоли красива и значима в культурном плане, она прекрасно справляется с ролями, но Николь более успешная бизнесвумен», — добавил инсайдер.

