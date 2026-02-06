Отец актрисы Николы Пельтц, миллиардер Нельсон Пельтц, сделал редкое публичное заявление о конфликтах между своей дочерью, ее мужем Бруклином Бекхэмом и его родителями.

83-летний предприниматель выступил на мероприятии Wall Street Journal, где коснулся темы семейных отношений. Он подчеркнул, что не собирается обсуждать личные дела дочери, но отметил тёплые отношения с зятем.

«Моя дочь прекрасна, мой зять Бруклин — великолепен. Я хочу, чтобы их брак был крепким и долгим», — заявил Пельтц. Он добавил, что старается давать детям советы, включая рекомендацию избегать чрезмерного внимания СМИ.

По информации западных изданий, Нельсон Пельтц регулярно оказывает финансовую поддержку дочери и зятю, сумма которой может достигать одного миллиона долларов в месяц. Считается, что это помогает обеспечивать жизнь пары, особенно на фоне слухов о временной приостановке помощи со стороны родителей Бруклина.

Конфликт между Бекхэмами и молодой семьёй разгорелся в последние месяцы, когда старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм выразил недовольство чрезмерным контролем со стороны родителей и созданием образа «идеальной пары» через социальные сети. В результате Бруклин и Никола провели вторую свадебную церемонию без присутствия семьи Бекхэмов.

Сторонники знаменитостей разделились: одни поддерживают молодую пару, другие считают, что Бруклин обязан уважать влияние родителей на карьеру. В СМИ также появлялась информация, что Бруклин может выпустить мемуары, где подробно расскажет о семейных разногласиях.

Источник