Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отец Николы Пельтц рассказал о браке дочери и Бруклина Бекхэма 0 166

Lifenews
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отец Николы Пельтц рассказал о браке дочери и Бруклина Бекхэма

Отец актрисы Николы Пельтц, миллиардер Нельсон Пельтц, сделал редкое публичное заявление о конфликтах между своей дочерью, ее мужем Бруклином Бекхэмом и его родителями.

83-летний предприниматель выступил на мероприятии Wall Street Journal, где коснулся темы семейных отношений. Он подчеркнул, что не собирается обсуждать личные дела дочери, но отметил тёплые отношения с зятем.

«Моя дочь прекрасна, мой зять Бруклин — великолепен. Я хочу, чтобы их брак был крепким и долгим», — заявил Пельтц. Он добавил, что старается давать детям советы, включая рекомендацию избегать чрезмерного внимания СМИ.

По информации западных изданий, Нельсон Пельтц регулярно оказывает финансовую поддержку дочери и зятю, сумма которой может достигать одного миллиона долларов в месяц. Считается, что это помогает обеспечивать жизнь пары, особенно на фоне слухов о временной приостановке помощи со стороны родителей Бруклина.

Конфликт между Бекхэмами и молодой семьёй разгорелся в последние месяцы, когда старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм выразил недовольство чрезмерным контролем со стороны родителей и созданием образа «идеальной пары» через социальные сети. В результате Бруклин и Никола провели вторую свадебную церемонию без присутствия семьи Бекхэмов.

Сторонники знаменитостей разделились: одни поддерживают молодую пару, другие считают, что Бруклин обязан уважать влияние родителей на карьеру. В СМИ также появлялась информация, что Бруклин может выпустить мемуары, где подробно расскажет о семейных разногласиях.

Источник

Читайте нас также:
#родители #социальные сети #свадьба #знаменитости #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Брат Карла III пояснил связи британской королевской семьи с Эпштейном
Изображение к статье: Комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам за шутки про «участника СВО»
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Изображение к статье: Блудный сын монархии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео