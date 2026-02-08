Запивать спиртное — не просто привычка, а физиологическая необходимость. Эксперты объясняют, как вода снижает риск обезвоживания, смягчает похмелье и защищает сердце и мозг.

Чтобы понять, почему важно запивать алкоголь, нужно разобраться, что именно происходит в организме после бокала вина или рюмки крепкого напитка. Алкоголь влияет не только на нервную систему, но и на гормональный баланс, работу почек и уровень электролитов. Именно поэтому правильная гидратация во время застолья играет ключевую роль.

Что делает алкоголь с организмом

Специалисты отмечают, что этиловый спирт подавляет выработку гормонов, отвечающих за удержание жидкости — прежде всего вазопрессина. В результате усиливается мочеобразование, организм быстрее теряет воду и минералы, развивается гипогидратация.

Именно дефицит жидкости становится одной из главных причин утренних симптомов после возлияний: — сухости во рту; — сильной жажды; — головной боли; — слабости и «разбитости».

Чем лучше всего запивать алкоголь

Лучший выбор — вода

Эксперты сходятся во мнении: оптимальный вариант — обычная питьевая вода или слабогазированная минеральная.

Нарушение баланса гормонов, регулирующих концентрацию жидкости и электролитов (вазопрессин, альдостерон, ренин), напрямую связано с похмельным синдромом. Поэтому самая эффективная стратегия — чередовать алкогольные напитки с водой и контролировать общее количество выпитой жидкости.

Мелани Бетц, врач-диетолог Университета Чикаго (США), подчёркивает: такая тактика помогает снизить риск обезвоживания и уменьшить нагрузку на организм.

Кроме того, своевременное восполнение жидкости:

поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;

снижает риск скачков артериального давления;

уменьшает токсическое воздействие алкоголя на мозг.

Особенно важно это для людей с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов.

Сколько воды нужно пить

Практикующие специалисты по гидратации советуют ориентироваться на простое правило:

250–300 мл воды на каждый стандартный алкогольный напиток, а именно:

бокал вина (≈150 мл);

бутылка пива (≈330 мл);

шот крепкого алкоголя (30–45 мл).

Этого объёма достаточно, чтобы компенсировать усиленный диурез и поддержать водно-электролитный баланс.

Елена Гукасян, консультант по питанию и соавтор материалов профессионального сообщества PubNutr, уточняет: лучше выбирать слабоминерализованную воду (до 2 г/л), без газа или с минимальной газацией, с содержанием натрия, калия и магния. Сильно газированную и богатую натрием воду стоит ограничить — она может усилить жажду и нагрузку на сердце.

Можно ли запивать алкоголь не только водой

По словам врача-психиатра и нарколога Сергея Гребенюкова, допустимы и другие варианты:

рассол — источник жидкости и электролитов;

— источник жидкости и электролитов; кисель — помогает защитить слизистую желудка и замедлить всасывание этанола.

Также он отмечает, что водный баланс можно восполнить заранее: если до начала застолья выпить 1–1,5 литра воды, опьянение и похмелье будут выражены слабее.

Какую минеральную воду выбрать

Минеральная вода с натрием и калием поддерживает электролитный баланс, нарушаемый из-за усиленного выведения жидкости. Варианты с магнием помогают уменьшить мышечное напряжение и усталость на следующий день.

При этом важно учитывать степень минерализации:

слишком высокая (более 1000 мг/л) может раздражать желудок;

слишком низкая (до 150 мг/л) — не даёт ощутимого эффекта.

Оптимальный диапазон — 300–600 мг/л.

Ответы на частые вопросы

Почему не стоит смешивать крепкий алкоголь с пивом и игристым

Пиво и игристые вина содержат углекислоту, которая ускоряет всасывание этанола. В сочетании с крепким алкоголем это приводит к более быстрому опьянению и росту токсической нагрузки.

Влияет ли температура воды

Холодная вода немного замедляет опорожнение желудка, тёплая — ускоряет. Однако решающим фактором остаются объём и регулярность употребления воды.

Как алкоголь влияет на электролиты

Алкоголь способствует выведению натрия, калия, магния и хлора, что может вызывать мышечные спазмы, учащённое сердцебиение и выраженную усталость.

Что влияет на скорость опьянения

наличие пищи в желудке;

крепость напитка;

сочетание разных видов алкоголя;

темп употребления;

пол, вес и индивидуальные особенности обмена веществ.

Главное

Запивать алкоголь — значит помогать организму справляться с нагрузкой. Вода снижает риск обезвоживания, смягчает похмелье и поддерживает работу жизненно важных систем. Простое правило «один стакан воды на один напиток» действительно работает — и может существенно улучшить самочувствие.

