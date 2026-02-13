Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей 0 383

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей
ФОТО: Instagram

Британский бренд выпустил ко Дню святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, необычное нижнее белье и озадачил покупателей. Кадры и комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

Модная марка опубликовала видео, в котором на камеру были показаны стринги с тонкими лямками и двумя вырезами спереди. Затем зрителям продемонстрировали процесс исчезновения трусов при контакте с жидкостью, побрызгав на них водой из пульверизатора.

Пользователи сети оказались удивлены дизайном новинки и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией, которая набрала 287 тысяч лайков. «Один пук и все кончено», «Они ведь растворятся в моих руках, пока я буду их надевать», «Создатель этих трусов явно не знает женскую анатомию», «Для кого это сделали?», «Это же невозможно носить», «Абсолютно бесполезная вещь», — высказывались они.

Читайте нас также:
#мода #дизайн #социальные сети #маркетинг #нижнее белье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео