Диабет бывает не только у людей с лишним весом, заявила эндокринолог и диетолог Soft Medical Center Юлия Сидорова.

«У худых людей может развиться диабет — чаще всего первого типа. Это аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, и вес тут вообще ни при чем. Чаще он начинается в детском или подростковом возрасте, а также у молодых взрослых», — предупредила Сидорова.

Эндокринолог добавила, что у худых людей может быть и диабет второго типа. По ее словам, в группе особого риска находятся те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, у женщин любого телосложения во время беременности может развиться гестационный диабет.

Врач подчеркнула, что тревожными признаками этого заболевания могут быть резкая жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, быстрое похудение без изменения питания, слабость, запах ацетона изо рта и быстрое ухудшение состояния.

По ее словам, коварство диабета заключается в том, что его старт легко пропустить. Эндокринолог объяснила, что его симптомы многие списывают на стресс, погоду или учебную нагрузку.