Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач развеяла популярный миф о диабете и весе 0 462

Lifenews
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач развеяла популярный миф о диабете и весе
ФОТО: Unsplash

Эндокринолог: диабет может развиться и у худых людей.

Диабет бывает не только у людей с лишним весом, заявила эндокринолог и диетолог Soft Medical Center Юлия Сидорова.

«У худых людей может развиться диабет — чаще всего первого типа. Это аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, и вес тут вообще ни при чем. Чаще он начинается в детском или подростковом возрасте, а также у молодых взрослых», — предупредила Сидорова.

Эндокринолог добавила, что у худых людей может быть и диабет второго типа. По ее словам, в группе особого риска находятся те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, у женщин любого телосложения во время беременности может развиться гестационный диабет.

Врач подчеркнула, что тревожными признаками этого заболевания могут быть резкая жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, быстрое похудение без изменения питания, слабость, запах ацетона изо рта и быстрое ухудшение состояния.

По ее словам, коварство диабета заключается в том, что его старт легко пропустить. Эндокринолог объяснила, что его симптомы многие списывают на стресс, погоду или учебную нагрузку.

Читайте нас также:
#медицина #вес #диабет #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео