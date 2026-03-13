Патриотизм и бонусы: из-за наплыва желающих служить продлен призыв

Дата публикации: 13.03.2026
LETA
Из-за высокого интереса со стороны молодёжи Министерство обороны Латвии продлило срок подачи заявок на июльский призыв в Службу гособороны до 13 апреля.

Граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно подать заявку как на 11-месячную военную службу, так и на пятилетнюю службу в Земессардзе. Начало службы запланировано на 17 июля этого года.

Изначально регистрация на летний призыв 2026 года завершилась 14 января, однако Министерство обороны продолжает получать письма и звонки от молодых людей, которые хотели бы пройти службу уже этим летом, но по разным причинам не успели подать заявку вовремя.

В настоящее время добровольцы могут записаться на 11-месячную службу в 36-й батальон боевого обеспечения Земессардзе в Лузнаве или в батальон Земессардзе в Скрунде, а также на пятилетнюю службу в одной из четырёх бригад Земессардзе — Рижской, Видземской, Курземской или Латгальской.

Граждане, которые добровольно подадут заявку на июльский призыв, не будут участвовать в дальнейшем случайном отборе на последующие призывы.

Добровольцы будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, а после завершения службы — единовременную выплату в размере 1100 евро после уплаты налогов.

Кроме того, после успешного прохождения службы добровольцы смогут претендовать на бюджетные места в государственных вузах и колледжах — как на очные, так и на заочные программы обучения, если они будут соответствовать при поступлении минимальным требованиям.

Солдаты, проходящие пятилетнюю службу в Земессардзе, получают компенсацию за те дни, когда выполняют обязанности службы.

Ранее сообщалось, что до 14 января на июльский призыв 2026 года в Национальные вооружённые силы подали заявки 1560 добровольцев — это на сегодняшний день самое большое число желающих, почти в два раза больше, чем годом ранее.

Автор - Павел Кириллов
