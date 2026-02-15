Ли почти 20 лет работала в фирме по развитию недвижимости в Пекине и однажды настолько устала, что решила уволиться. Ей казалось, что работа давит на нее и к тому же отнимает слишком много времени. Вскоре Ли устроилась инспектором на базу кормления рыб, расположенную на необитаемом острове Дунцзи.

Теперь женщина следит за исправностью оборудования базы, измеряет температуру воды и наблюдает за ростом рыбы за три тысячи юаней (около 350-400 евро - прим. ред.) в месяц. Хотя Ли и ушла с высокой должности, она ни о чем не жалеет.