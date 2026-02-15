Baltijas balss logotype
Женщина уволилась из крупной компании и стала кормить рыб на необитаемом острове 0 325

Lifenews
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина уволилась из крупной компании и стала кормить рыб на необитаемом острове
ФОТО: Unsplash

Жительница Китая Юэ Ли променяла руководящую должность в крупной компании на низкооплачиваемую работу на необитаемом острове. Об этом пишет South China Morning Post.

Ли почти 20 лет работала в фирме по развитию недвижимости в Пекине и однажды настолько устала, что решила уволиться. Ей казалось, что работа давит на нее и к тому же отнимает слишком много времени. Вскоре Ли устроилась инспектором на базу кормления рыб, расположенную на необитаемом острове Дунцзи.

Теперь женщина следит за исправностью оборудования базы, измеряет температуру воды и наблюдает за ростом рыбы за три тысячи юаней (около 350-400 евро - прим. ред.) в месяц. Хотя Ли и ушла с высокой должности, она ни о чем не жалеет.

Читайте нас также:
#недвижимость #работа #увольнение #женщина #усталость #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

