Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена.

Также актер был известен по фильму «Апокалипсис сегодня», где актер исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего ставшую знаменитой фразу «я люблю запах напалма по утрам». Он снялся в более чем 100 фильмах.

Дюваль начал свою карьеру на телевидении в 1960-х годах. В 1962 году он дебютировал в полнометражном кино, сыграв роль Бу Рэдли в фильме «Убить пересмешника». 1966 году актер начал выступать на Бродвее.

Дюваль в 1984 году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие». Его шесть раз номинировали на «Оскар» за фильмы «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Великий Сантини», «Апостол», «Гражданский иск» и «Судья».

Актер получил премию BAFTA и четыре премии «Золотой глобус».