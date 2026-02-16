Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ИИ и мозг: почему мгновенный ответ успокаивает и тревожит одновременно 0 83

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ИИ и мозг: почему мгновенный ответ успокаивает и тревожит одновременно

Современные чат-боты всё чаще воспринимаются не как поиск информации, а как собеседники. Люди задают им личные вопросы и испытывают мгновенное облегчение от быстрых ответов. Этот эффект объясняется работой мозга: человеку нравится, когда неопределённость исчезает быстро.

Однако мгновенная ясность имеет обратную сторону. С одной стороны, ИИ даёт ощущение контроля «здесь и сейчас», с другой — ускоряет темп жизни, создавая чувство, что человек «не готов к тому, что уже случилось».

Как ИИ влияет на работу мозга

Психологи называют феномен «проверок ради спокойствия»: человек повторяет один и тот же запрос не из-за нехватки информации, а чтобы снизить тревогу. Пример — киберхондрия: постоянный поиск медицинской информации временно успокаивает, но закрепляет тревожный цикл.

ИИ идеально подходит для этой потребности: отвечает сразу, уверенно и человеческим языком. Мозг получает желаемое снижение неопределённости, что закрепляет привычку возвращаться к инструменту.

Нейробиология облегчения

Цикл «вопрос → ответ → снятие сомнений» задействует дофаминовую систему и феномен «ошибки предсказания награды». Даже небольшое облегчение формирует привычку: мозг учится, что в моменты тревоги можно обратиться к ИИ и станет легче.

Иллюзия общения

Чат-боты имитируют собеседника: отражают эмоции, подхватывают интонацию, структурируют мысли. Мозг реагирует на социальные сигналы, даже понимая, что перед ним не человек. Проблема возникает, когда уверенный тон ответа маскирует реальную неопределённость: «красивый» ответ может казаться убедительным, даже если он не точен.

Страх ускорения

Параллельно растёт тревога от скорости технологических изменений. Люди ощущают, что накопленные знания быстро обесцениваются: «в мире, где всё умеет машина, где моё место?». Экономист Дэвид Аутор советует рассматривать будущее не как загадку, а как проектирование с правилами, решениями и человеческой ответственностью, что снижает чувство фатализма.

Как использовать ИИ осознанно

Полезно задавать себе простые вопросы: ищу ли я смысл или быстрое успокоение? Проверяю ли выводы или полностью полагаюсь на алгоритм? Использование ИИ должно ускорять рутинные задачи и помогать мыслить, но не заменять собственное принятие решений и способность справляться с неопределённостью.

Источник

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии #тревога #страх #мозг #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео