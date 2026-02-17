Актёр и звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал, что ещё до массовой популярности шоу был настолько уверен в себе, что решил написать голливудскому режиссёру Квентину Тарантино. Письмо, написанное на русском языке, до сих пор остаётся без ответа.