Актёр и звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал, что ещё до массовой популярности шоу был настолько уверен в себе, что решил написать голливудскому режиссёру Квентину Тарантино. Письмо, написанное на русском языке, до сих пор остаётся без ответа.
Минекаев также рассказал, что сам строил карьеру с нуля: совмещал работу в общепите с театральным обучением, рассылал видео и связывался с агентами. Так голливудский режиссёр оказался среди тех, к кому пытался обратиться Рузиль.
