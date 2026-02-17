Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как Рузиль Минекаев из «Слово пацана» пытался связаться с Квентином Тарантино 0 255

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как Рузиль Минекаев из «Слово пацана» пытался связаться с Квентином Тарантино

Актёр и звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал, что ещё до массовой популярности шоу был настолько уверен в себе, что решил написать голливудскому режиссёру Квентину Тарантино. Письмо, написанное на русском языке, до сих пор остаётся без ответа.

Минекаев также рассказал, что сам строил карьеру с нуля: совмещал работу в общепите с театральным обучением, рассылал видео и связывался с агентами. Так голливудский режиссёр оказался среди тех, к кому пытался обратиться Рузиль.

источник

Читайте нас также:
#интервью #шоу-бизнес #театр #Голливуд #сериал #режиссер #знаменитости #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео