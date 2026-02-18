Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук устроила одну из самых романтичных свадеб этой зимы. 27-летняя актриса и музыкант Кристиан Ли Хатсон поженились в День святого Валентина, выбрав для церемонии атмосферный Нью-Йорк — город, с которым связана их история любви.

Торжество получилось камерным и очень кинематографичным. В объективы папарацци попал момент, когда новоиспеченные супруги вместе с гостями вышли на улицу: Майя — в классическом белом платье с пышной архитектурной юбкой и коротком жакете с перьями, Кристиан — в строгом смокинге с бабочкой. Образ невесты выглядел одновременно винтажным и современным, словно отсылка к старому Голливуду с его любовью к драматичным силуэтам. Актриса сияла и не скрывала эмоций, постоянно оборачиваясь к мужу и улыбаясь ему. Первые фотографии опубликовал People.

За невестой шли подружки в светлых кружевных платьях с цветочными венками и миниатюрными букетами — эта деталь добавила происходящему почти сказочное настроение. Кадры, на которых вся процессия движется по вечернему городу, напоминают сцену из романтического фильма: мягкий свет витрин, прохожие, которые оборачиваются вслед.

Среди гостей были знаменитые родители актрисы — Ума Турман и Итан Хоук. 55-летняя Турман выбрала для церемонии нежно-голубое платье в пол с летящими рукавами и аккуратным цветочным принтом. Этот образ стал идеальным контрастом к свадебному наряду дочери. На одном из снимков актриса спешит к месту торжества вместе с гостями — без лишнего пафоса, но с той самой элегантностью, за которую ее давно считают иконой стиля.

Поздравить Майю пришли и ее коллеги по «Очень странным делам»: Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири. Судя по кадрам, свадьба стала не просто семейным праздником, а встречей близких друзей.

О помолвке пары стало известно еще в прошлом году. Кристиан Ли Хатсон фактически подтвердил ее в интервью, случайно назвав Майю своей невестой. Спустя несколько месяцев актрису заметили в Манхэттене с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, а затем влюбленные все чаще появлялись вместе на публичных мероприятиях — от театральных премьер до модных показов.

Их история началась с музыки. Майя и Кристиан познакомились во время работы над записью, а позже он принял участие в создании ее альбома Chaos Angel. Со временем дружба переросла в роман, о котором актриса говорила особенно тепло: «Это потрясающе. Я настоятельно рекомендую встречаться со своими друзьями. Это лучшее. Они знают вас, и знают вас как человека, который встречался с другими людьми. Они действительно знают вас как личность, у которой есть чувства… а не просто как листок бумаги, на который они проецируют свой образ идеальной девушки».

Майя выросла в одной из самых известных актерских семей Голливуда. Она родилась в браке Умы Турман и Итана Хоука, который распался в 2005 году. Несмотря на развод родителей и громкие слухи вокруг их расставания, актрисе удалось сохранить с ними близкие отношения и их присутствие на свадьбе стало одним из самых трогательных моментов вечера.

Судя по первым кадрам, праздник получился именно таким, каким его и представляла Майя: без показной роскоши, но с огромным количеством любви, музыки и людей, которые были рядом с ней задолго до славы.