Поклонники мистики и необъяснимого, приготовьтесь к сенсации! В долгожданном перезапуске легендарного сериала «Секретные материалы» главные роли, по слухам, достанутся звезде «Yesterday» британскому актеру индийского происхождения Химешу Пателю и блистательной темнокожей актрисе Даниэль Дедуайлер. Об этом громко заявляет авторитетное издание Deadline, ссылаясь на свои источники в индустрии. Важный момент: речь идет не о возвращении полюбившихся нам Фокса Малдера и Даны Скалли, которых когда-то виртуозно сыграли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Новые актеры вдохнут жизнь в совершенно других персонажей, открывая новую главу в мире паранормального. Хотя официального подтверждения их участия пока нет, эта новость уже будоражит умы фанатов.

Новые лица в мире загадок

За режиссуру и сценарий пилотного эпизода возьмется сам Райан Куглер, подаривший нам захватывающие «Чёрную Пантеру» и «Грешников». Это уже гарантирует высочайший уровень постановки и глубокий сюжет! Проект получил зеленый свет от стримингового гиганта Hulu, что говорит о его потенциале. Шоураннером назначена талантливая Дженнифер Йель, известная по работе над «Копенгагенским тестом». Что же нас ждет? Согласно синопсису, в центре событий окажутся два совершенно непохожих друг на друга агента ФБР. Их судьбы неожиданно переплетаются после того, как их назначают в давно законсервированное подразделение, занимающееся самыми необъяснимыми и таинственными делами. Дата премьеры пока остается за завесой тайны, подогревая интригу.

Легендарные предшественники

Конечно, мы помним и любим Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон, чьи образы агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли навсегда вошли в историю телевидения. Именно они стали лицом «Секретных материалов» и подарили нам незабываемые моменты расследований паранормальных явлений.

Звезды новой эпохи

35-летний Химеш Патель уже успел завоевать сердца зрителей главной ролью в трогательном фильме Дэнни Бойла «Yesterday». Его талант сиял в таких хитах, как «Довод», «Не смотрите наверх» и эпизоде культового «Чёрного зеркала». Скоро мы увидим его в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея»!

43-летняя Даниэль Дедуайлер, в свою очередь, покорила критиков и публику мощными ролями в фильмах «Тем больнее падать» и «Тилл», демонстрируя свою многогранность и драматический талант. Эти актеры обещают принести свежий взгляд и мощную энергетику в мир «Секретных материалов».

Наследие, которое живет

Оригинальные «Секретные материалы» впервые вышли на экраны в далеком 1993 году и держали в напряжении зрителей на протяжении девяти сезонов, вплоть до 2002 года. Эта франшиза породила два полнометражных фильма, а в 2016 и 2018 годах сериал триумфально возвращался с дополнительными сезонами, доказывая свою неугасающую популярность. История о двух агентах ФБР, Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые бесстрашно расследуют дела, связанные с паранормальными и необъяснимыми явлениями, стала настоящей классикой жанра и породила целое поколение поклонников. Теперь же нас ждет совершенно новая интерпретация этой захватывающей вселенной!

