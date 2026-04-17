Премьер-министр Латвии Эвика Силиня хочет «припрятать» проект Rail Baltica? 1 1298

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Латвии Эвика Силиня хочет «припрятать» проект Rail Baltica?
ФОТО: LETA

Повышенное внимание к железнодорожному проекту "Rail Baltica" в Латвии не идет ему на пользу, заявила в Таллинне на совместной пресс-конференции премьер-министров стран Балтии глава латвийского правительства Эвика Силиня.

Она отметила, что в Латвии проект активно обсуждается и к нему приковано большое внимание, в том числе в Сейме создана парламентская следственная комиссия. "В политике все борются за внимание. Я не думаю, что это хорошо для проекта", - сказала премьер.

Во время встречи с балтийскими коллегами обсуждалась нехватка финансирования для "Rail Baltica", а также необходимость координации действий всех трех премьер-министров для поиска финансовых средств.

Как отметила Силиня, если в следующем многолетнем бюджете Европейского союза удастся получить для проекта запланированное финансирование, это будет очень хорошо.

#Латвия #транспорт #парламент #финансирование #Rail Baltica #Эвика Силиня #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
