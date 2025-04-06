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Что обязательные надо сделать на даче после зимы 1 661

Люблю!
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Что обязательные надо сделать на даче после зимы

С наступлением весны первый выезд на дачу требует не просто энтузиазма, но и системного подхода. На что следует обратить внимание, приводя частные владения в порядок после зимы рассказал эксперт.

Эксперт: Федор Васильев, строительный эксперт

Стоит начинать приведение дачи в порядок с внешнего исследования территории на наличие крупных веток, участков с залежавшимся снегом и затопленных зон, которые свидетельствуют о нарушении дренажа. Также он напомнил, что прошлогодние листья и ветки на участке служат источником грибковых заболеваний, а плотный слой органических остатков мешает прогреву почвы.

Следующим шагом в наведении порядка будет технический осмотр дома. В обязательный минимум он включил проверку состояния кровли, целостности оконных рам, дверных петель, а также цоколя и отмостки.

«Если внутри дома наблюдается повышенная влажность, стоит просушить помещения, осмотреть потолок и пол на предмет плесени. Не забудьте заменить заржавевшие замки — в отсутствие конвекции в закрытых помещениях металл коррозирует особенно быстро.»

Важно помнить об осмотре труб и шлангов перед запуском поливной системы. Перед включением воды следует убедиться в отсутствии протечек, поскольку за зиму трубы могли треснуть из-за промерзания. Кроме того, в список рекомендаций включите осмотр электросети как в домике, так и в сарае. Обугленные контакты, запах гари или нестабильная работа техники — сигнал к вызову электрика, напомнил эксперт.

Источник: woman

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    "перед запуском поливной системы. Перед включением воды следует убедиться в отсутствии протечек, поскольку за зиму трубы могли треснуть из-за промерзания. " Если речь идёт о стационарных поливочных системах-то это бред. Трубы не трескаются даже при полном заполнении воды. К тому же, правильно смонтированая система содержит на линиях полива специальные клапана, которые открываются при отсутствии давления и сливают остатки воды в грунт. Я в этом (в том числе) специалист. Занимался автоматическими поливочными системами более 20-ти лет.

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