Что обязательные надо сделать на даче после зимы

С наступлением весны первый выезд на дачу требует не просто энтузиазма, но и системного подхода. На что следует обратить внимание, приводя частные владения в порядок после зимы рассказал эксперт.

Эксперт: Федор Васильев, строительный эксперт

Стоит начинать приведение дачи в порядок с внешнего исследования территории на наличие крупных веток, участков с залежавшимся снегом и затопленных зон, которые свидетельствуют о нарушении дренажа. Также он напомнил, что прошлогодние листья и ветки на участке служат источником грибковых заболеваний, а плотный слой органических остатков мешает прогреву почвы.

Следующим шагом в наведении порядка будет технический осмотр дома. В обязательный минимум он включил проверку состояния кровли, целостности оконных рам, дверных петель, а также цоколя и отмостки.

«Если внутри дома наблюдается повышенная влажность, стоит просушить помещения, осмотреть потолок и пол на предмет плесени. Не забудьте заменить заржавевшие замки — в отсутствие конвекции в закрытых помещениях металл коррозирует особенно быстро.»

Важно помнить об осмотре труб и шлангов перед запуском поливной системы. Перед включением воды следует убедиться в отсутствии протечек, поскольку за зиму трубы могли треснуть из-за промерзания. Кроме того, в список рекомендаций включите осмотр электросети как в домике, так и в сарае. Обугленные контакты, запах гари или нестабильная работа техники — сигнал к вызову электрика, напомнил эксперт.

Источник: woman