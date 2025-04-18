Кого рижане хотят видеть мэром? Сейчас узнаете!

Напомним, что выборы в Рижскую думу уже 7 июня. Менее чем за два месяца до выборов социологи SKDS решили проверить, кого из заявленных партиями кандидатов в мэры рижане поддерживают больше всего.

Итак, абсолютным фаворитом в этой неофициальной гонке стал Айнарс Шлесерс из "Латвия на первом месте", которого хотели бы видеть следующим мэром Риги 19,5% рижан. На втором месте с большим отрывом от лидеры нынешний столичный градоначальник Вилнис Кирсис ("Новое Единство") - 6,9% поддержки рижан. Далее следуют первый номер списка Национального объединения Эдвардс Ратниекс и председатель партии "Стабильности!", которых хотели бы видеть во главе столичной думы 6,6% рижских избирателей. Список самых популярных кандидатов замыкает представитель партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс - его хотели бы видеть мэром Риги 6% респондентов.