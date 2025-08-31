20 вещей в доме, которые требуется мыть чаще, чем кажется

Даже если ты регулярно моешь полы и протираешь пыль, это не значит, что твой дом всегда остается чистым. Особенно если ты постоянно забываешь о настоящих рассадниках бактерий.

1. Выключатели и дверные ручки

Эти поверхности мы трогаем десятки раз в день, часто грязными руками. На них скапливаются бактерии, вирусы и жировые отпечатки. Особенно опасны ручки в ванной и туалете — на них могут быть кишечные бактерии.

Протирай выключатели и дверные ручки раз в 2–3 дня спиртовыми салфетками, хлоргексидином или мыльным раствором. Для текстильных или пористых ручек используй пароочиститель.

2. Пульты от телевизора и другой техники

На кнопках пультов скапливаются крошки, пыль и кожный жир. Исследования показывают, что на них может быть даже больше бактерий, чем на ободке унитаза.

Хотя бы раз в пару недель вынимай из пульта батарейки и протирай корпус спиртовой салфеткой. Для глубокой очистки используй ватные палочки, смоченные в спирте. Клавиши можно обработать антибактериальным гелем.

3. Мобильные телефоны и планшеты

Гаджеты контактируют с лицом, руками и поверхностями, поэтому на них оседают бактерии, косметика и пот. Все это повышает риск кожных воспалений и простуд.

Раз в пару дней выключай устройства и протирай салфеткой из микрофибры с изопропиловым спиртом. Также очищай разъемы от пыли зубочисткой. Но не распыляй жидкость прямо на телефон.

4. Клавиатура и компьютерная мышь

Между клавишами скапливаются крошки, пыль, кожные чешуйки и бактерии, которые могут вызвать аллергию или проблемы с кожей.

Пару раз в неделю переворачивай и тряси клавиатуру. Щели можно пропылесосить насадкой для мелких деталей. Далее протирай поверхность спиртовой салфеткой.

5. Ручки холодильника и шкафов

Так как мы трогаем их во время готовки, когда на руках есть остатки пищи или сырого мяса, на поверхности появляются разные бактерии, в том числе сальмонеллы.

Ежедневно протирай ручки кухонным антисептиком или раствором уксуса — 1:1 с водой. Для деревянных поверхностей используй мягкие средства без абразивов.

6. Губки и кухонные тряпки

Влажная среда — идеальное место для размножения бактерий. Причем на губках может быть больше микробов, чем на сиденье унитаза.

Меняй губки каждую неделю или после мытья большого количества посуды с въевшимся жиром. Многоразовые тряпки стирай при 60 °C с отбеливателем.

7. Разделочные доски

На деревянных досках в царапинах скапливаются бактерии от сырого мяса, а пластиковые со временем покрываются микротрещинами. Это может привести к перекрестному загрязнению продуктов.

После каждого использования мой доску горячей водой с содой или перекисью водорода. Для обработки дерева используй лимон и соль — они очищают поверхность и устраняют неприятные запахи. Пластиковые доски можно дополнительно дезинфицировать в посудомойке.

8. Кофеварка и чайник

Внутри чайников скапливается накипь, которая снижает их эффективность, а в остатках воды размножаются бактерии и плесень. Это влияет на вкус напитков и может вызвать расстройство ЖКТ.

Раз в неделю кипяти чайник с лимонной кислотой (1 ст. л. на литр) или уксусом. Съемные части кофеварки промывай в мыльном растворе, а резервуар — содой.

9. Вентиляторы и кондиционеры

Пыль и плесень в лопастях и фильтрах распространяются по воздуху, вызывая аллергию и проблемы с дыханием. Поэтому за ними нужно тщательно ухаживать.

Отключи прибор, сними решетку и промой фильтры под теплой водой с мылом. Лопасти протри влажной тряпкой с дезинфектантом. Для кондиционеров используй специальные спреи от плесени. Повторяй действия хотя бы раз в 2–3 недели.

10. Слив раковины и сифон

В трубах скапливаются остатки пищи, жир и бактерии, которые приводят к засорам и появлению неприятного запаха.

Раз в неделю засыпай в слив ½ стакана соды, затем вливай уксус. Оставляй средство на 15 минут и промывай кипятком. Для профилактики также используй средства с энзимами.

11. Зубные щетки и стаканчики для них

Влажная среда ванной комнаты способствует размножению бактерий и плесени на щетинках и в стаканчиках. На зубных щетках даже могут обнаруживаться кишечная палочка и стафилококк.

Раз в неделю замачивай щетку в растворе перекиси водорода (3%) или ополаскивателя для рта с антибактериальным эффектом на 10–15 минут. Стаканчик мой с мылом и содой 2–3 раза в неделю.

12. Расчески и щетки для волос

На них остаются кожное сало, частицы кожи, остатки укладочных средств и пыль. Это может привести к раздражению кожи головы и даже выпадению волос.

Пластиковые и деревянные расчески раз в 5–6 дней замачивай в теплой воде с шампунем или мылом на 30 минут, затем очищай зубной щеткой. Для мытья щеток с натуральной щетиной используй раствор уксуса для дезинфекции. Суши расчески в перевернутом виде, чтобы избежать скопления влаги.

13. Шторы и жалюзи

Шторы накапливают пыль, аллергены и микроскопических клещей, а пластиковые и металлические жалюзи покрываются жировым налетом — особенно на кухне.

Тканевые жалюзи стирай каждые 2–3 месяца при деликатном режиме или сдавай в химчистку. Также раз в неделю пылесось насадкой для мягкой мебели. Металлические и пластиковые жалюзи раз в неделю протирай влажной тряпкой. Для глубокой очистки снимай их и замачивай в ванне с мыльной водой.

14. Подушки и матрасы

В постельных принадлежностях скапливаются пылевые клещи, грибок и омертвевшие клетки кожи, которые провоцируют аллергию и астму.

Наволочки еженедельно стирай при 60 °C. Подушки — кроме пуховых — стирай 2 раза в год в машинке с функцией «дезинфекция». Суши на солнце или с теннисными мячиками в барабане. Матрас пылесось раз в месяц и обрабатывай парогенератором.

15. Ручки сумок и рюкзаков

Они контактируют с руками, общественным транспортом и рабочими поверхностями. Доказано, что со временем на ручках скапливаются следы фекальных бактерий и стафилококка.

Пару раз в месяц промывай кожаные ручки смесью воды и уксуса. Изделия из ткани застирывай щеткой с хозяйственным мылом или используй пятновыводитель. Для ежедневной дезинфекции хорошо подходят салфетки с хлоргексидином.

16. Миски и игрушки домашних животных

В остатках пищи и слюне размножаются бактерии, которые опасны как для питомцев, так и для людей. Кроме того, пластиковые миски со временем царапаются, становясь рассадником микробов.

Миски мой горячей водой с мылом после каждого кормления питомца. Раз в неделю дезинфицируй их — замачивай в растворе уксуса или кипяти. Резиновые игрушки можно поместить в посудомоечную машину, промыть вручную или с пищевой содой.

17. Ведро для мусора

Даже если ты используешь специальные пакеты, на стенках и дне ведра остаются бактерии, вызывающие неприятный запах. Особенно опасны ведра для органических отходов — в них могут быть личинки мух и плесень.

Еженедельно мой ведра с хлорсодержащим средством или смесью из соды и уксуса. Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно протереть дно и стенки ведра лимонным соком.

18. Держатели зубных щеток

В подставках скапливаются вода, зубная паста и бактерии из ротовой полости, которые создают идеальную среду для черной плесени.

Чтобы избежать проблем, разбирай и замачивай подставки в уксусе на 1 час каждую неделю. В качестве альтернативы можешь использовать одноразовые бумажные стаканчики или подставки с антибактериальным покрытием.

19. Пуфики и обувные полки

На них оседают уличная грязь, пыль и бактерии с обуви, которая разносится по всему дому и становится опасной как для людей, так и для животных.

Раз в неделю кожзам и пластик протирай влажными салфетками с дезинфектантом. Тканевые пуфы нужно обрабатывать спреем с энзимами для удаления органических загрязнений. Обувные полки рекомендуем мыть специальным средством, уделяя внимание углам.

20. Кошельки и сумки

Так как их постоянно ставят на пол, общественные поверхности и трогают грязными руками, внутри скапливаются разные бактерии и грязь с монет.

Пару раз в неделю протирай кожаный кошелек спиртовыми салфетками, а затем увлажняй кремом. Тканевые изделия можно стирать вручную с мылом или в мешке для деликатной стирки.