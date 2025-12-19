Если в заключении военных экспертов и органов безопасности будет указано, что демонтаж железнодорожных путей на восточной границе является наиболее эффективным решением для обеспечения безопасности Латвии, этот совет будет принят во внимание при координации между странами Балтии, сказал министр обороны Андрис Спрудс (P) в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

«Если демонтаж путей является наиболее эффективной альтернативой, если страны Балтии скоординируют свои действия и будут сотрудничать (...), если такая оценка будет дана, я прислушаюсь к мнению военных, я поддержу потенциальный демонтаж рельсов при выполнении этих предварительных условий», – пообещал Спрудс.

На вопрос, какие еще могут быть решения без демонтажа рельсов, Спрудс ответил, что альтернативой было бы предотвращение любого движения по железной дороге, подготовка инфраструктуры к ее быстрому разрушению, например, взрывом. Еще одним решением могло бы быть перекрытие железнодорожных линий с помощью огневой мощи — артиллерийских систем и дронов.

Существует несколько возможных альтернатив, но ясно, что демонтаж железной дороги является одним из вариантов, который рассматривается в первую очередь, сказал министр.

Как уже сообщалось, Сейм ранее отклонил проект решения оппозиционного Нацобъединения, который предусматривал демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе Латвии и России.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере (P) на заседании подкомитета по внутренней безопасности Сейма на этой неделе признала, что в Латвии в настоящее время не существует угроз, из-за которых необходимо демонтировать рельсы на восточной границе, но в любом случае ограничение железнодорожного сообщения не является «золотым средством» против потенциального агрессора.

Спрудс, комментируя дискуссии о возможном демонтаже рельсов на восточной границе, подчеркнул, что никакие военные поезда оккупантов по территории Латвии не будут курсировать. Министр обороны признал, что укрепление границы предусматривает различные действия и меры, начиная с установки препятствий, приобретения мин и артиллерийских систем, а также подготовки инфраструктуры к ее возможному разрушению. Соответствующая оценка проводится не только в отношении железных дорог, но и наземных путей. Меры по противодействию мобильности и созданию линии обороны Балтии осуществляются в сотрудничестве с Государственной пограничной службой.

Командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс в начале декабря в интервью TV3 сказал, что латвийская армия уже имеет планы по ограничению мобильности по железной дороге в случае определенных угроз.

Ряду министерств и органов безопасности Латвии поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж железнодорожных путей на границе с Россией. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть совместным.