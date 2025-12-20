Baltijas balss logotype
Можно ли считать сливки полезными: всё, что нужно знать о продукте 0 248

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
Dietology.pro
Изображение к статье: Можно ли считать сливки полезными: всё, что нужно знать о продукте

Сливки – это молочный продукт, который получают путем взбивания свежего молока и разделения его на жидкую часть и насыщенные сливки.

В зависимости от способа обработки и содержания жира различают следующие виды продукта: пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные, а также сливки для взбивания, которые имеют более высокий процент жира. Использование сливок в кулинарии очень разнообразно: их добавляют в десерты, горячие блюда. Также сливки служат отличной основой для приготовления кофе и горячего шоколада.

Польза

Несмотря на свою репутацию высококалорийного продукта, сливки обладают рядом полезных свойств. Но это возможно лишь при условии умеренного употребления.

Так, сливки являются источником насыщенных жиров, которые необходимы организму для получения энергии и усвоения таких жирорастворимых витаминов, как A, D, E и K. Еще присутствуют кальций, фосфор, железо, которые участвуют в формировании костной ткани, кроветворении и поддержании общего здоровья организма.

Еще одним важным аспектом является наличие в сливках конъюгированной линолевой кислоты, есть версия, что она способствует снижению воспалительных процессов. В сливках присутствует также небольшое количество белков, что поддерживают мышечную массу и способствуют восстановлению тканей.

Вред

Основной вред продукта связан с высоким содержанием жира и калорий. Иными словами, чрезмерное и регулярное потребление сливок может привести к набору лишнего веса, ожирению сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету. Особенно опасно употребление сливок людям с гиперлипидемией или предрасположенностью к повышенному уровню холестерина, поскольку жиры в сливках могут способствовать образованию атеросклеротических бляшек.

Еще необходимо учитывать, что иногда сливки, приобретенные в магазине, могут содержать добавки, консерванты и стабилизаторы, что не всегда полезно для здоровья. Людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок также противопоказаны сливки, так как они содержат молочный сахар и белки.

