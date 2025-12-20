Baltijas balss logotype
Можно ли замораживать красную икру — и не испортить деликатес? Ответ эксперта

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Можно ли замораживать красную икру — и не испортить деликатес? Ответ эксперта

Красная икра хоть и очень дорогая нынче, но иногда побаловать себя и близких все равно хочется. Особенно в праздник. А если получится, то и растянуть удовольствие на несколько раз.

В холодильнике красная икра долго лежать не может. Чтобы она быстро не испортилась, некоторые кладут ее в морозилку. А кто-то сомневается, можно ли в принципе так делать и не потеряет ли от этого деликатес в качестве. «Доктор Питер» уточнил у эксперта.

Биолог Ирина Лялина подтвердила: красную икру замораживать можно. Если делать все правильно, полезные вещества в деликатесе — белки, жирные кислоты омега-3, витамины — сохраняются в основном хорошо.

«Оптимальный срок хранения — до 3 месяцев при постоянной температуре около -18 °C. При хранении до 6 месяцев качество может слегка ухудшаться: икринка потеряет упругость, появится легкое изменение вкуса и аромата», — говорит Ирина Лялина.

Замораживают икру большинства видов лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, кумжи. Но, по словам биолога, стоит учитывать, что мелкая икра переносит заморозку лучше, чем крупная.

Как правильно замораживать и размораживать

По словам Ирины Лялиной, быстрая заморозка при низкой температуре и медленное размораживание в холодильнике помогут свести к минимуму риски снижения качества продукта.

«Идеальная тара для замораживания — стекло и пищевой пластик. Самое главное, эта тара должна быть непроницаемой для воздуха. Можно также замораживать икру порционно в вакуумных пакетах или плотно закрывать в вакуумном контейнере», — отмечает эксперт.

Обратите внимание, чтобы икра изначально была свежей. Уберите из нее излишки воды — это можно сделать с помощью бумажного полотенца. Потом заморозьте ее, используя быструю заморозку при температуре -18 °C и ниже.

Ирина Лялина советует замораживать деликатес небольшими порциями — по 100-200 г. Так можно быстро заморозить, а потом будет удобно размораживать — постепенно и обязательно в холодильнике.

Только испортите икру: семь частых ошибок

Биолог рассказала о распространенных ошибках при заморозке-разморозке красной икры и объяснила, к чему они могут привести. Проверьте, вы так не делаете?

  • Замораживать большими порциями. Более крупные массы медленнее замораживаются. Это приводит к образованию крупных кристаллов льда внутри икринок, что нарушает их структуру.

  • Слишком долго хранить в морозильной камере. Со временем даже в морозилке качество икры ухудшается: вкус становится более плоским, текстура — водянистой. Поэтому контролируйте срок хранения.

  • Повторно замораживать. При этом структура икринок разрушается, они слипаются, вкус и текстура портятся.

  • Хранить икру в морозилке в открытой или плохо закрытой, негерметичной упаковке. Способствует попаданию внутрь воздуха, вызывает обветривание икры, образование льда на поверхности и потерю вкуса.

  • Быстро размораживать. При разморозке в горячей воде икра быстро нагревается, на ее поверхности образуется конденсат, что приводит к слипанию икринок и ухудшению качества. Тем более не стоит размораживать икру в микроволновке или на огне.

  • Размораживать вне холодильника. Ускоряется порча продукта, а при температуре выше 4 °C вдобавок начинает быстро размножаться микрофлора.

  • Замораживать просроченную икру. Не стоит рассчитывать, что заморозка восстановит ее качество. Этого не произойдет. Просроченная икра быстрее портится, поэтому используйте только свежую икру.

