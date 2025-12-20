Красная икра хоть и очень дорогая нынче, но иногда побаловать себя и близких все равно хочется. Особенно в праздник. А если получится, то и растянуть удовольствие на несколько раз.

В холодильнике красная икра долго лежать не может. Чтобы она быстро не испортилась, некоторые кладут ее в морозилку. А кто-то сомневается, можно ли в принципе так делать и не потеряет ли от этого деликатес в качестве. «Доктор Питер» уточнил у эксперта.

Биолог Ирина Лялина подтвердила: красную икру замораживать можно. Если делать все правильно, полезные вещества в деликатесе — белки, жирные кислоты омега-3, витамины — сохраняются в основном хорошо.

«Оптимальный срок хранения — до 3 месяцев при постоянной температуре около -18 °C. При хранении до 6 месяцев качество может слегка ухудшаться: икринка потеряет упругость, появится легкое изменение вкуса и аромата», — говорит Ирина Лялина.

Замораживают икру большинства видов лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, кумжи. Но, по словам биолога, стоит учитывать, что мелкая икра переносит заморозку лучше, чем крупная.

Как правильно замораживать и размораживать

По словам Ирины Лялиной, быстрая заморозка при низкой температуре и медленное размораживание в холодильнике помогут свести к минимуму риски снижения качества продукта.

«Идеальная тара для замораживания — стекло и пищевой пластик. Самое главное, эта тара должна быть непроницаемой для воздуха. Можно также замораживать икру порционно в вакуумных пакетах или плотно закрывать в вакуумном контейнере», — отмечает эксперт.

Обратите внимание, чтобы икра изначально была свежей. Уберите из нее излишки воды — это можно сделать с помощью бумажного полотенца. Потом заморозьте ее, используя быструю заморозку при температуре -18 °C и ниже.

Ирина Лялина советует замораживать деликатес небольшими порциями — по 100-200 г. Так можно быстро заморозить, а потом будет удобно размораживать — постепенно и обязательно в холодильнике.

Только испортите икру: семь частых ошибок

Биолог рассказала о распространенных ошибках при заморозке-разморозке красной икры и объяснила, к чему они могут привести. Проверьте, вы так не делаете?