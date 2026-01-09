Baltijas balss logotype
6 вещей, которые опасно хранить в кухонных шкафчиках 0 424

Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Кухня — это не только место готовки и приёма пищи, но и зона хранения множества предметов. Однако не все вещи любят близость к воде, пару и теплу. Некоторые портятся быстрее, а хранение других может быть опасным. Вот шесть предметов, которые лучше держать в другом месте.

1. Кулинарные книги

Пар и жара от плиты быстро портят бумагу: страницы слипаются, выгибаются и впитывают запахи. Лучше хранить книги в сухом и прохладном месте, например на полке в столовой.

2. Одноразовая посуда

Бумажные тарелки, стаканы и салфетки теряют форму и могут заплесневеть в влажном шкафчике. Оптимально хранить их в сухой кладовке или на верхних полках.

3. Бумажные полотенца

Рулоны под раковиной быстро намокают даже при малейшей протечке. Лучше ставить их на сухую полку или держать в другом шкафчике вдали от воды.

4. Специи

Жар от плиты и пар из духовки портят вкус и аромат специй. Храните их в сухом и прохладном шкафчике, подальше от источников тепла.

5. Бытовая химия

Чистящие средства рядом с продуктами представляют опасность для детей и домашних животных. Разместите их в отдельной кладовке или закрытом шкафчике в ванной.

6. Большие бутылки масла

Тепло делает масло горьким и снижает его полезные свойства. Основной запас лучше хранить в прохладном месте, а для ежедневного использования переливать немного в небольшую бутылку.

Источник

#книги #безопасность #кулинария #кухня #посуда #специи #масло #хранение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
