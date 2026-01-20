Психолог объясняет, по каким сигналам можно понять, что мужчина чрезмерно зависим от матери и не готов к зрелым отношениям.

По словам психолога Ольги Романив, «маменькины сыны» практически никогда не отделяются от родителей и склонны перекладывать на них ответственность за любые решения. Выбрав такого мужчину, партнерша рискует столкнуться с манипуляциями и постоянным вмешательством матери в личную жизнь.

Три главных признака «маменькиного сына»:

Постоянные упоминания матери. Мужчина почти в каждом разговоре ссылается на маму, даже в бытовых ситуациях, например, при готовке. Оправдание любого поведения матери. Любая критика мамы воспринимается как преувеличение, а аргументы сводятся к тому, что у нее «опыт побольше». Передача ответственности матери. Даже простые бытовые решения — от покупки продуктов до смены занавесок — контролируются мамой, иногда при совместном проживании, иногда на расстоянии.

Романив отмечает, что перевоспитать «маменькиного сына» практически невозможно, поэтому лучше заранее распознавать такие черты, чтобы избежать проблем в отношениях.

