Как распознать «маменькиного сынка»: три признака инфантильного мужчины

Люблю!
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как распознать «маменькиного сынка»: три признака инфантильного мужчины

Психолог объясняет, по каким сигналам можно понять, что мужчина чрезмерно зависим от матери и не готов к зрелым отношениям.

По словам психолога Ольги Романив, «маменькины сыны» практически никогда не отделяются от родителей и склонны перекладывать на них ответственность за любые решения. Выбрав такого мужчину, партнерша рискует столкнуться с манипуляциями и постоянным вмешательством матери в личную жизнь.

Три главных признака «маменькиного сына»:

  1. Постоянные упоминания матери. Мужчина почти в каждом разговоре ссылается на маму, даже в бытовых ситуациях, например, при готовке.
  2. Оправдание любого поведения матери. Любая критика мамы воспринимается как преувеличение, а аргументы сводятся к тому, что у нее «опыт побольше».
  3. Передача ответственности матери. Даже простые бытовые решения — от покупки продуктов до смены занавесок — контролируются мамой, иногда при совместном проживании, иногда на расстоянии.

Романив отмечает, что перевоспитать «маменькиного сына» практически невозможно, поэтому лучше заранее распознавать такие черты, чтобы избежать проблем в отношениях.

Источник

#семья #отношения #воспитание #психология
