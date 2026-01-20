Что у нас сегодня вкусного на ужин? Этот вопрос может многих поставить в тупик, ведь зачастую привычные блюда уже надоели, а осваивать новые сложные рецепты нет энтузиазма. В такие моменты приходят на помощь блюда из разных кухонь мира. Когда мы думаем про Италию, то в первую очередь представляем пиццу, равиоли и пасту. Однако итальянцы также умеют оригинально готовить курицу.
Этот рецепт так полюбился в Сети, что быстро разошелся по разным странам и заведениям. Сами итальянцы в шутку называют его Marry me, что дословно переводится как «Выходи за меня». Бытует легенда, что если женщина приготовит эту волшебную курицу своему мужчине, то сразит его наповал — он сразу же сделает предложение, если еще не успел.
Итак, учимся очаровывать в духе итальянцев.
Как приготовить курицу по итальянскому рецепту
Ингредиенты:
-
4 куриные грудки без кожи;
-
6 столовых ложек муки;
-
1 столовая ложка оливкового масла;
-
150 г (1 стакан) вяленых помидоров;
-
150 мл (0,75 стакана) жирных сливок;
-
200 мл (0,75 стакана) куриного бульона;
-
0,5 стакана тертого сыра пармезан;
-
2 чайные ложки паприки;
-
3 зубчика чеснока;
-
соль, сок лимона, черный перец, базилик и орегано по вкусу.
Как готовить
-
Рассыпьте муку на плоскую поверхность и обваляйте в ней куриные грудки.
-
Затем разогрейте масло на сковороде и аккуратно выложите курицу, чтобы она подрумянилась с каждой стороны.
-
После этого убавьте огонь и добавьте в сковороду три зубчика чеснока, один стакан вяленых томатов, орегано и паприку.
-
Перемешивайте в течение 3-5 минут, пока чеснок не станет мягким.
-
Добавьте сливки, бульон, пармезан, соль и перец и хорошо перемешайте. Для удобства курицу можно вытащить на пару минут.
-
Накройте сковороду крышкой и готовьте еще пять минут.
-
Переверните курицу и доведите до готовности.
-
Когда курица полностью приготовится, снимите сковороду с огня, посыпьте базиликом и сбрызните соком лимона.
-
Подавать блюдо можно с любым гарниром. С такой курицей отлично сочетаются макароны, гречка, рис или картофельное пюре.
Кстати, жирные сливки можно заменить греческим йогуртом — так блюдо станет менее калорийным. Вместо куриного бульона некоторые хозяйки используют обычную воду. Получается не менее вкусно и отлично экономит время.
