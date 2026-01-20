Baltijas balss logotype
Приготовить курицу и сыграть свадьбу: итальянский рецепт блюда «Выходи за меня» 0 326

Люблю!
Дата публикации: 20.01.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Приготовить курицу и сыграть свадьбу: итальянский рецепт блюда «Выходи за меня»

Что у нас сегодня вкусного на ужин? Этот вопрос может многих поставить в тупик, ведь зачастую привычные блюда уже надоели, а осваивать новые сложные рецепты нет энтузиазма. В такие моменты приходят на помощь блюда из разных кухонь мира. Когда мы думаем про Италию, то в первую очередь представляем пиццу, равиоли и пасту. Однако итальянцы также умеют оригинально готовить курицу.

Этот рецепт так полюбился в Сети, что быстро разошелся по разным странам и заведениям. Сами итальянцы в шутку называют его Marry me, что дословно переводится как «Выходи за меня». Бытует легенда, что если женщина приготовит эту волшебную курицу своему мужчине, то сразит его наповал — он сразу же сделает предложение, если еще не успел.

Итак, учимся очаровывать в духе итальянцев.

Как приготовить курицу по итальянскому рецепту

Ингредиенты:

  • 4 куриные грудки без кожи;

  • 6 столовых ложек муки;

  • 1 столовая ложка оливкового масла;

  • 150 г (1 стакан) вяленых помидоров;

  • 150 мл (0,75 стакана) жирных сливок;

  • 200 мл (0,75 стакана) куриного бульона;

  • 0,5 стакана тертого сыра пармезан;

  • 2 чайные ложки паприки;

  • 3 зубчика чеснока;

  • соль, сок лимона, черный перец, базилик и орегано по вкусу.

Как готовить

  • Рассыпьте муку на плоскую поверхность и обваляйте в ней куриные грудки.

  • Затем разогрейте масло на сковороде и аккуратно выложите курицу, чтобы она подрумянилась с каждой стороны.

  • После этого убавьте огонь и добавьте в сковороду три зубчика чеснока, один стакан вяленых томатов, орегано и паприку.

  • Перемешивайте в течение 3-5 минут, пока чеснок не станет мягким.

  • Добавьте сливки, бульон, пармезан, соль и перец и хорошо перемешайте. Для удобства курицу можно вытащить на пару минут.

  • Накройте сковороду крышкой и готовьте еще пять минут.

  • Переверните курицу и доведите до готовности.

  • Когда курица полностью приготовится, снимите сковороду с огня, посыпьте базиликом и сбрызните соком лимона.

  • Подавать блюдо можно с любым гарниром. С такой курицей отлично сочетаются макароны, гречка, рис или картофельное пюре.

Кстати, жирные сливки можно заменить греческим йогуртом — так блюдо станет менее калорийным. Вместо куриного бульона некоторые хозяйки используют обычную воду. Получается не менее вкусно и отлично экономит время.

#кулинария #свадьба #традиции #курица #романтика #еда
