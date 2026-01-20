Начался новый год - и туристы уже планируют новые путешествия. А некоторые уже и запланировали. Для тех, кто еще в процессе выбора, издание Time Out опубликовало список самых перспективных туристических направлений 2026 года. В списке - природные локации, гастрономические регионы, культурные столицы. В подборку вошли места, которые, по мнению авторов, сочетают новые впечатления, развитие инфраструктуры и растущий интерес путешественников.

1. Канадские Скалистые горы

В 2025 году на берегу озера Луиза открылся новый термальный оздоровительный курорт BASIN Glacial Waters, который разрабатывался более двух десятилетий. Если Канадские Скалистые горы давно были в вашем списке, этот стильный спа – весомый повод отправиться туда, утверждает издание. Пространство, спроектированное Маттео Туном, выходит на горы и ярко-голубые воды озера.

При этом, как отмечается, успокаивающий пейзаж не хуже самих процедур. Здесь делают акцент на термальном купании: холодные погружения, горячие камни, финская сауна со скандинавскими ритуалами Aufguss. А после спа можно окунуться прямо в ледяную воду одного из самых известных озер Канады.

2. Рабат, Марокко

В последние годы внимание туристов постепенно отвлекалось от Марракеша в пользу Агадира, Касабланки и Эс-Сувейры. Однако 2026-й станет годом Рабата – благодаря культурному возрождению города. Здесь должен открыться Королевский театр Рабата – футуристическое сооружение на 1800 мест и амфитеатр на 7000 зрителей, спроектированные британским архитектором Захой Хадид.

А в апреле, во Всемирный день книги, Рабат станет Всемирной столицей книги ЮНЕСКО. По этому случаю состоятся церемония открытия, семинары, мастер-классы и даже марафон публичного чтения, сообщило издание.

3. Алгодойнс, Баия, Бразилия

Полуостров Марау уже несколько лет привлекает внимание, а теперь на авансцену выходит поселок Алгодойнс. Почти нетронутая часть южной Баии поражает пляжами "с открыток", впадающими в море реками и непринужденными пляжными барами, где пьют кокосовую воду и кайпиринью, не снимая ног с песка.

Гостиничная инфраструктура здесь также расцветает, особенно выделяется Vila Oya с локальной кухней и свежими морепродуктами. Обязательный пункт – прогулка на лодке по заливу Камаму с водопадом Тременбе.

4. Гамбург, Германия

Второй по величине город Германии уже давно является культурной столицей. Взять хотя бы волнообразный концертный зал Эльбфилармонии, который сейчас является частью городского пейзажа, или Гамбургский кунстхалле - один из крупнейших художественных музеев Германии.

В 2026 году здесь откроется крупнейший музей цифрового искусства в Европе UBS Digital Art Museum. В планах также – новая опера в HafenCity с многоуровневыми садами на крыше. Если добавить обновленные военные бункеры и зеленые озера, становится понятно, почему Гамбург идеально подходит для городского уик-энда.

5. Аораки/Маунт Кук, Новая Зеландия

Пешие путешествия в тренде, и этот регион из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО авторы считают идеальным для хайкинга. Осенью здесь откроют самый длинный в стране подвесной пешеходный мост длиной 189 метров.

Кроме того, авторы статьи предлагают переночевать в поселке Маунт-Кук как минимум на одну ночь, а затем проехать час до озера Текапо – крупнейшего заповедника темного неба в Южном полушарии.

6. Мендоса, Аргентина

Мендоса – это не просто винодельческий регион, а одна из важнейших винодельческих столиц мира. Он расположен среди таких легендарных районов, как долина Уко, Лухан-де-Куйо и Майпу. Регион уже давно привлекателен для винодельческого туризма.

Но здесь не только вино. Местная гастрономическая сцена варьируется от простых и непринужденных заведений, идеальных для обеденного перерыва, до выдающихся ресторанов с мировым признанием, где блюда часто сопровождают местными винами, утверждает издание.

Варианты размещения охватывают как доступные по цене отели, так и впечатляющие с архитектурной точки зрения виноградниковые отели с видами на Анды. Помимо дегустаций, в провинции вас ждут конные прогулки, пешие походы, рафтинг и другие увлекательные активности под открытым небом.

7. Сайренсестер, Англия

В 2025 году невероятно живописный Бибури в регионе Котсуолдс был назван самым красивым селом в мире, однако это звание досталось ему в непростое время, ведь крошечное поселение серьезно страдает от чрезмерного туризма. Более устойчивую альтернативу предлагает Сайренсестер – не менее прекрасный город в графстве Глостершир, который фактически способен принимать большие потоки посетителей.

Благодаря идеальному расположению для путешествий по менее людным (но не менее красивым) уголкам региона, крупнейшее поселение Котсволдса имеет множество собственных прелестей. Здесь гармонично сочетаются различные архитектурные стили, богатое римское наследие, представленное в музее Кориниум и амфитеатре, прекрасные возможности для шопинга на местных рынках, а также широкий выбор пабов и ресторанов.

8. Центральный Вьетнам

Центральный Вьетнам в 2026 году должен стать одним из самых заметных туристических направлений, пишет Time Out. Добраться сюда легко благодаря новым международным рейсам, прибывающим в аэропорт Дананга, а городской силуэт претерпит существенные изменения с открытием Nobu Hotel Danang – 43-этажной пляжной роскоши вместе с фирменной японско-перуанской фьюжн-кухней Nobu.

Чуть севернее древняя столица Хюэ переживает настоящее королевское возрождение: здесь продолжаются масштабные культурные реставрации императорского города. А если вы устанете от ежедневной рутины, то будущий отель Grand Royal Riverside Hue с акцентом на оздоровление станет настоящим спасением.

9. Непал

Непал всегда привлекал хайкеров и бэкпекеров своими величественными вершинами и уютными гостевыми домиками. В 2026 году акцент смещается с менее людных маршрутов, таких как Марди-Гимал и Пайки-Пик, на "купание в звездах" в Himalayan Hideaway Resort.

Здесь активно появляются экологические и велнес-пространства, в частности легендарный Dwarika’s Sanctuary, который недавно запустил трансформационную холистическую программу с минимальным сроком пребывания – новый золотой стандарт цифрового детокса. Даже священный город Лумбини получает новый современный Crowne Plaza, что делает путешествие к месту рождения Будды максимально комфортным.

А для городского драйва стоит остановиться в новом Moxy Kathmandu – идеальной базе для знакомства с креативными пространствами вроде Bagaichā, японского ресторана и артгалереи в Патане, советуют авторы.

10. Фавиньяна, Сицилия

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" привлечет внимание к острову Фавиньяна в 18 километрах от западного побережья Сицилии, который считают "козьим островом", где герой Гомера останавливался, чтобы пополнить запасы перед встречей с Циклопом.

Ослепительно красивые пляжи и бирюзовое море выглядят не менее кинематографично и в реальной жизни, а внутренние районы острова полны сельского шарма. Авторы рейтинга советуют успеть побывать там до того, как нахлынут толпы поклонников кинопутешествий.