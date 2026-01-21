Исследования указывают на возможную связь между потреблением кофеина и снижением риска развития астмы у людей с ожирением. Предполагается, что влияние происходит через изменения в кишечной микробиоте. Об этом пишет Journal of Asthma.

Учёные проанализировали данные 3,7 тысяч участников с астмой и 27,9 тысяч человек без заболевания. Результаты показали обратную корреляцию: чем выше потребление кофеина, тем ниже риск астмы, связанной с ожирением. Автор исследования Юэ Ван из Нанкинского медицинского университета подтвердил наличие причинно‑следственной связи.

При изучении роли кишечной микробиоты выяснилось, что 14,9 процента эффекта опосредовано бактериями рода Collinsella. Кроме того, исследователи выдвинули предположение, что кофеин может влиять на риск развития заболевания через сигнальные пути кортикостероидов.

Таким образом, регулярное употребление кофе или кофеина потенциально снижает риск астмы у людей с ожирением, однако механизм действия зависит от состояния кишечной флоры. Для подтверждения защитного эффекта и определения оптимальной дозы кофеина требуются дальнейшие исследования.