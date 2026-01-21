Многие откладывают радости и перемены на будущее, считая, что всё лучшее начнётся «потом». Психологи называют это синдромом отложенной жизни — состоянием, которое мешает жить здесь и сейчас и приводит к упущенным возможностям и стрессу.

Что такое синдром отложенной жизни

Синдром отложенной жизни (СОЖ) — это не болезнь, а набор убеждений, заставляющих человека постоянно ждать «подходящего» момента для перемен. Человек воспринимает свою жизнь как подготовительный этап перед будущим, которое так и не наступает. Концепцию в психологию в 1997 году ввёл доктор наук Владимир Серкин.

Причины синдрома

Детские установки — привычка ждать важного события: «Вот окончишь школу», «Вот выйдешь замуж».

— привычка ждать важного события: «Вот окончишь школу», «Вот выйдешь замуж». Социальный фактор — привычка откладывать радости, усвоенная с детства от родителей и старших поколений.

— привычка откладывать радости, усвоенная с детства от родителей и старших поколений. Низкая самооценка — сомнения в себе мешают получать удовольствие от настоящего момента.

— сомнения в себе мешают получать удовольствие от настоящего момента. Профессиональные особенности — представители творческих профессий и топ-менеджеры чаще откладывают радости ради целей работы.

— представители творческих профессий и топ-менеджеры чаще откладывают радости ради целей работы. Виртуальная жизнь — уход в онлайн-мир вместо активного участия в реальной жизни.

Последствия

Люди с СОЖ часто испытывают сожаление о несделанном, чувство вины, снижение самооценки, тревожность и эмоциональное выгорание. При затяжном состоянии это может привести к депрессии.

Как преодолеть синдром отложенной жизни

Используйте вещи «для особого случая» уже сейчас: сервиз, постельное бельё, одежду.

Регулярно обновляйте гардероб и носите новые вещи без ожидания «правильного момента».

Проведите ревизию дома и избавьтесь от ненужного — освобождение пространства облегчает душу.

Не отказывайте себе в мелких удовольствиях: кино, мастер-классы, прогулки.

Составьте список дел и доводите их до конца.

Превращайте планы в цели и прорабатывайте шаги к их реализации.

Возьмите за жизненное кредо фразу: «Сейчас самое время».

Применение этих правил поможет жить полной жизнью, не откладывая радости на неопределённое будущее.

