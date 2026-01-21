Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синдром «отложенной жизни»: как перестать ждать идеального момента и начать действовать 0 168

Люблю!
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синдром «отложенной жизни»: как перестать ждать идеального момента и начать действовать

Многие откладывают радости и перемены на будущее, считая, что всё лучшее начнётся «потом». Психологи называют это синдромом отложенной жизни — состоянием, которое мешает жить здесь и сейчас и приводит к упущенным возможностям и стрессу.

Что такое синдром отложенной жизни

Синдром отложенной жизни (СОЖ) — это не болезнь, а набор убеждений, заставляющих человека постоянно ждать «подходящего» момента для перемен. Человек воспринимает свою жизнь как подготовительный этап перед будущим, которое так и не наступает. Концепцию в психологию в 1997 году ввёл доктор наук Владимир Серкин.

Причины синдрома

  • Детские установки — привычка ждать важного события: «Вот окончишь школу», «Вот выйдешь замуж».
  • Социальный фактор — привычка откладывать радости, усвоенная с детства от родителей и старших поколений.
  • Низкая самооценка — сомнения в себе мешают получать удовольствие от настоящего момента.
  • Профессиональные особенности — представители творческих профессий и топ-менеджеры чаще откладывают радости ради целей работы.
  • Виртуальная жизнь — уход в онлайн-мир вместо активного участия в реальной жизни.

Последствия

Люди с СОЖ часто испытывают сожаление о несделанном, чувство вины, снижение самооценки, тревожность и эмоциональное выгорание. При затяжном состоянии это может привести к депрессии.

Как преодолеть синдром отложенной жизни

  • Используйте вещи «для особого случая» уже сейчас: сервиз, постельное бельё, одежду.
  • Регулярно обновляйте гардероб и носите новые вещи без ожидания «правильного момента».
  • Проведите ревизию дома и избавьтесь от ненужного — освобождение пространства облегчает душу.
  • Не отказывайте себе в мелких удовольствиях: кино, мастер-классы, прогулки.
  • Составьте список дел и доводите их до конца.
  • Превращайте планы в цели и прорабатывайте шаги к их реализации.
  • Возьмите за жизненное кредо фразу: «Сейчас самое время».

Применение этих правил поможет жить полной жизнью, не откладывая радости на неопределённое будущее.

источник

Читайте нас также:
#счастье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лариса Гузеева показала свои самые неудачные фото — реакция фанатов удивила
Изображение к статье: Секс или катастрофа: как воздержание портит жизнь и доход
Изображение к статье: Эндокринолог: йодированную соль нужно добавлять после приготовления
Изображение к статье: Что делать, если ребенок ничего не ест, кроме сладкого?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео