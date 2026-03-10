«Когда уже эти мерзавцы сдохнут и освободят Латвию от своей жадности?» Поиканс о закупке Rail Baltica 5 6467

Дата публикации: 10.03.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: «Когда уже эти мерзавцы сдохнут и освободят Латвию от своей жадности?» Поиканс о закупке Rail Baltica

В проекте “Rail Baltica” из конкурса на закупку железнодорожных стрелочных переводов по довольно формальной причине был исключён участник, который предложил самую низкую цену.

Министр земледелия Армандс Краузе, выступая в телепередаче «Nra.lv sarunas», обратил внимание на происходящее в проекте “Rail Baltica”. По его словам, возможно, в проекте происходит крупная растрата денег.

Краузе рассказал, что в одном из тендеров разница между предложениями участников составляла 267 миллионов евро, и при этом самое дешёвое предложение было отклонено.

Резко на эту ситуацию отреагировал исследователь Латвийского университета Илмарс Пойканс.

«Когда эти мерзавцы наконец сдохнут и освободят Латвию от своей ненасытности? “Rail Baltica” будет покупать по дорогой цене:

Voestalpine — 646 248 805 евро

Vossloh — 379 242 055 евро.

Vossloh — старое немецкое предприятие, которое исключили из конкурса, потому что они представили банковскую гарантию на 167 дней вместо требуемых 180», — написал Пойканс.

#цены #деньги #Латвия #транспорт #коррупция #закупка #Rail Baltica
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
