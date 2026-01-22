Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Витамин C в косметике: как получить от него максимальный эффект 0 82

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Витамин C в косметике: как получить от него максимальный эффект

Витамин C давно стал звездой ухода, но именно с ним чаще всего случаются разочарования. У одних он не работает, у других щиплет, у третьих — быстро портится.

Проблема обычно не в самом активном ингредиенте, а в том, как и с чем его используют. Косметолог Ирина Созинова рассказала о правилах применения такой косметики, которые помогают получить от витамина C реальный эффект.

Понять, какая форма витамина C подходит именно вашей коже

Не весь витамин C одинаковый. L-аскорбиновая кислота работает быстро и эффективно, но может раздражать чувствительную кожу. «Более мягкие формы — аскорбилглюкозид, 3-O-ethyl ascorbic acid, magnesium ascorbyl phosphate — дают накопительный эффект и лучше подходят для регулярного ухода. Выбор формы должен быть сделан после личной консультации у специалиста, и он важнее высокой цифры процента на упаковке», — подчеркивает эксперт.

Правильная концентрация

Высокие проценты вообще не гарантируют какой-то вау-результат, особенно если кожа не готова. Для начала и для чувствительной кожи достаточно 5-10%, для плотной и устойчивой — 10-15%. Помните, что лучшее в данном случае — враг хорошего, слишком высокая концентрация часто приводит к раздражению, из-за чего витамин C начинают использовать реже или вовсе бросают, теряя весь потенциальный эффект.

Свежесть и условия хранения

Витамин C нестабилен и легко окисляется. «Потемнение сыворотки, изменение запаха и цвета — сигнал, что активность снизилась. Лучше выбирать непрозрачную упаковку, флаконы с помпой и хранить средство вдали от света и тепла. Открытую сыворотку не стоит растягивать на полгода, даже если срок годности позволяет», — советует врач.

Грамотные сочетания усиливают результат

Витамин C особенно хорошо работает в компании витамина E и феруловой кислоты — это классическая антиоксидантная связка. Он также отлично сочетается с ниацинамидом в современных формулах, несмотря на старые бьюти-мифы. А вот одновременное использование с агрессивными кислотами или ретиноидами лучше разводить по времени, чтобы не перегружать кожу.

Регулярность и защита от солнца — обязательное условие

Витамин C не дает мгновенного эффекта на утро следующее утро. Его сила — в системной работе: выравнивании тона, поддержке синтеза коллагена, защите от оксидативного стресса, столь характерного для современных мегаполисов. При этом без ежедневного SPF даже самая хорошая сыворотка теряет смысл, поэтому не забываем о ней в любое время года.

Читайте нас также:
#красота #косметика #косметология #коллаген #уход за кожей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как воспитывают детей Безос, Гейтс и Цукерберг: как миллиардеры готовят детей ко взрослой жизни
Изображение к статье: Алсу не одна: её новым поклонником оказался экс-ухажёр Бузовой
Изображение к статье: Мясное рагу за 10 минут: быстро, просто и вкусно
Изображение к статье: Обветренная кожа после мороза: 3 эффективных шага для восстановления в домашних условиях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео