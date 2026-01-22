Витамин C давно стал звездой ухода, но именно с ним чаще всего случаются разочарования. У одних он не работает, у других щиплет, у третьих — быстро портится.

Проблема обычно не в самом активном ингредиенте, а в том, как и с чем его используют. Косметолог Ирина Созинова рассказала о правилах применения такой косметики, которые помогают получить от витамина C реальный эффект.

Понять, какая форма витамина C подходит именно вашей коже

Не весь витамин C одинаковый. L-аскорбиновая кислота работает быстро и эффективно, но может раздражать чувствительную кожу. «Более мягкие формы — аскорбилглюкозид, 3-O-ethyl ascorbic acid, magnesium ascorbyl phosphate — дают накопительный эффект и лучше подходят для регулярного ухода. Выбор формы должен быть сделан после личной консультации у специалиста, и он важнее высокой цифры процента на упаковке», — подчеркивает эксперт.

Правильная концентрация

Высокие проценты вообще не гарантируют какой-то вау-результат, особенно если кожа не готова. Для начала и для чувствительной кожи достаточно 5-10%, для плотной и устойчивой — 10-15%. Помните, что лучшее в данном случае — враг хорошего, слишком высокая концентрация часто приводит к раздражению, из-за чего витамин C начинают использовать реже или вовсе бросают, теряя весь потенциальный эффект.

Свежесть и условия хранения

Витамин C нестабилен и легко окисляется. «Потемнение сыворотки, изменение запаха и цвета — сигнал, что активность снизилась. Лучше выбирать непрозрачную упаковку, флаконы с помпой и хранить средство вдали от света и тепла. Открытую сыворотку не стоит растягивать на полгода, даже если срок годности позволяет», — советует врач.

Грамотные сочетания усиливают результат

Витамин C особенно хорошо работает в компании витамина E и феруловой кислоты — это классическая антиоксидантная связка. Он также отлично сочетается с ниацинамидом в современных формулах, несмотря на старые бьюти-мифы. А вот одновременное использование с агрессивными кислотами или ретиноидами лучше разводить по времени, чтобы не перегружать кожу.

Регулярность и защита от солнца — обязательное условие

Витамин C не дает мгновенного эффекта на утро следующее утро. Его сила — в системной работе: выравнивании тона, поддержке синтеза коллагена, защите от оксидативного стресса, столь характерного для современных мегаполисов. При этом без ежедневного SPF даже самая хорошая сыворотка теряет смысл, поэтому не забываем о ней в любое время года.