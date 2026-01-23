Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Безопасность на льду: простой трюк для зимних прогулок по скользким тротуарам 0 489

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Безопасность на льду: простой трюк для зимних прогулок по скользким тротуарам

Чтобы снизить риск падения на льду, рекомендуется обработать подошву обуви смесью спирта и соли. Этот простой метод повышает сцепление обуви со скользкой поверхностью.

Смесь создаёт на подошве шероховатый слой, улучшающий устойчивость на льду. Для нанесения средства подойдёт ватная палочка. С её помощью можно равномерно распределить состав даже по рельефной поверхности.

Для приготовления смеси необходимо соединить медицинский спирт или спиртовой антисептик с небольшим количеством соли. Затем следует смочить ватную палочку в растворе и нанести его на сухую подошву. Нужно подождать около трёх минут до полного высыхания.

Эффект от обработки сохраняется до трёх недель.

Читайте нас также:
#зима #безопасность #обувь #соль #лед #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео