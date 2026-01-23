Чтобы снизить риск падения на льду, рекомендуется обработать подошву обуви смесью спирта и соли. Этот простой метод повышает сцепление обуви со скользкой поверхностью.

Смесь создаёт на подошве шероховатый слой, улучшающий устойчивость на льду. Для нанесения средства подойдёт ватная палочка. С её помощью можно равномерно распределить состав даже по рельефной поверхности.

Для приготовления смеси необходимо соединить медицинский спирт или спиртовой антисептик с небольшим количеством соли. Затем следует смочить ватную палочку в растворе и нанести его на сухую подошву. Нужно подождать около трёх минут до полного высыхания.

Эффект от обработки сохраняется до трёх недель.