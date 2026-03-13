Флот латвийской национальной авиакомпании airBaltic сократился на один самолёт Airbus A220-300, поскольку в июне прошлого года во время технического обслуживания самолёт авиакомпании получил серьёзные термические повреждения.

В результате в 2025 году концерн airBaltic понёс убытки в размере 6,2 млн евро, следует из годового отчёта компании.

Руководитель по общественным и политическим связям airBaltic Августс Зилбертс сообщил агентству LETA, что в 2025 году во время технического обслуживания при проверке работы вспомогательного двигателя на земле в Риге самолёт Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-AAO получил значительные термические повреждения в зоне крепления крыла и фюзеляжа — в оборудовании озонового фильтра.

После оценки представители Airbus пришли к выводу, что восстановление самолёта экономически нецелесообразно.

Виноватых нет - расследование инцидента показало, что техническое обслуживание проводилось в соответствии со всеми действующими процедурами. После этого случая Airbus дополнил соответствующие рекомендации по техническому обслуживанию для всех самолётов типа A220.

Зилбертс также отметил, что самолёт был приобретён по операционному лизингу и был застрахован. По инциденту подана страховая претензия, рассмотрение которой в настоящее время продолжается.

Он добавил, что каталожная цена одного самолёта Airbus A220-300 составляет около 90 млн евро, однако этот показатель является ориентировочным, поскольку фактическая цена может значительно отличаться в зависимости от объёма заказа, комплектации самолёта, индивидуальных условий с производителем, рыночной ситуации и других факторов.

Как потеря самолета стоимостью до 90 млн евро нанесла убытки всего в 6 миллионов? Непонятно. В настоящее время во флоте авиакомпании остается 53 самолёта. Так что ремонтники имеют большой запас для экспериментов.

Флот из 99 самолётов компания планирует сформировать к 2032 году. Если, конечно, к тому времени компания будет существовать.

Как сообщал bb.lv, убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро.