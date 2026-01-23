Baltijas balss logotype
Обветренная кожа после мороза: 3 эффективных шага для восстановления в домашних условиях 0 106

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обветренная кожа после мороза: 3 эффективных шага для восстановления в домашних условиях

Мороз и ветер разрушили защитный барьер вашей кожи, оставив после себя ощущение стянутости, красноту и шелушения? В этом состоянии обычный крем уже не поможет — нужен четкий SOS-план.

Вернулись с долгой зимней прогулки, а щеки горят огнем, кожа на лице стянута и напоминает наждачную бумагу, а губы шелушатся так, что ни помаду не нанести, ни улыбнуться без боли? Увы, это означает, что вы столкнулись с негативными последствиями встречи с морозом и ветром – и получили обветренную кожу. Это не просто дискомфорт, это настоящий стресс и повреждение защитного барьера. Но не стоит паниковать и пытаться скорее замаскировать проблему тональным кремом. Рассказываем, как правильно оказать коже первую помощь и быстро вернуть комфорт и здоровый вид.

Что происходит с кожей на морозе?

Холод и порывистый ветер – это агрессивный дуэт, который быстро повреждает незащищенную кожу. От воздействия низкой температуры сужаются сосуды, чтобы сохранить тепло, а затем при заходе в помещение сосуды резко расширяются, вызывая покраснение и чувство жжения. На холоде и ветру быстро испаряется влага с поверхности кожи. Нарушается липидный барьер, а когда он поврежден, влага уходит еще быстрее, открывая путь внешним раздражителям.

Наша задача в таком случае – успокоить, восстановить и запечатать влагу внутри эпидермиса.

План спасения: что делать сразу по возвращении домой

Шаг 1: мягкое очищение

Забудьте об агрессивных пенках и скрабах! Ваш лучший друг сейчас – мицеллярная вода, гидрофильное масло или мягкое очищающее молочко. Задача – деликатно снять возможные загрязнения и остатки ухода, не растирая и не травмируя кожу. Умывайтесь чуть теплой, почти прохладной водой. Горячая усугубит красноту и сухость.

Шаг 2. Интенсивное увлажнение и восстановление

Промокните кожу полотенцем и нанесите успокаивающую сыворотку. Важно, чтобы в составе были гиалуроновая кислота, пантенол, аллантоин, бисаболол, экстракт центеллы или ромашки. Эти компоненты моментально успокаивают, снимают покраснение и начинают работу по восстановлению барьера.

"Лучшие дуэты – гиалуроновая кислота и д-пантенол. Для более глубокого увлажнения и восстановления можно комбинировать ниацинамид и витамин Е. Эмоленты и защитные формулы с алоэ вера и витамином Е помогут при чувствительности", – объясняет врач-дерматолог Даниил Янкелевич.

Шаг 3. Питание и "запечатывание" влаги

Увлажняющую сыворотку необходимо дополнить липидным слоем, чтобы влага не испарилась. Нанесите питательный крем с церамидами, скваланом, маслами (ши, жожоба, карите) или классический барьерный крем (в том числе из аптечных линий для очень сухой и атопичной кожи). Текстура должна быть плотной, а действие – направленным на восстановление. На ночь можно смело использовать чуть больше крема, чем обычно, или нанести его поверх тонкого слоя увлажняющей сыворотки.

Хороший вариант – дополнить уход успокаивающей альгинатной, тканевой или крем-маской. Это ускорит восстановление.

Плохая идея:

  • Распаривать лицо, принимать горячий душ сразу после прогулки на морозе или умываться горячей водой.

  • Использовать скрабы, кислоты, ретинол и другие активные компоненты до полного восстановления кожи.

  • Тереть кожу полотенцем или грубыми тканями.

  • Наносить тональный крем или пудру на поврежденную кожу – это усугубит раздражение.

  • Расчесывать шелушащиеся участки.

Правила профилактики: как не допустить обветривания

Помните золотое правило зимнего ухода: увлажняющее средство наносим за час до выхода, а перед самым выходом в морозные и ветреные дни – защитный бальзам на наиболее уязвимые места (скулы, нос). При низких температурах не стесняйтесь закрывать лицо шарфом или снудом.

#ветер #профилактика #красота #кожа #уход за кожей #дерматология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

