Психологи выяснили, что частая потеря предметов, таких как ключи, кошелёк или очки, чаще связана не с плохой памятью, а с особенностями работы мозга на стыке памяти и внимания .

Причины забывчивости

Дэниел Шахтер, автор книги «Семь грехов памяти», объясняет: когда мы кладём предмет, мысли часто заняты другими делами, и мозг просто не фиксирует действие. В результате предмет «исчезает» из памяти, хотя мы точно помним, что его положили.

Как избежать потери вещей

Определённые места для предметов: выделите постоянное место для ключей, кошелька, очков — со временем это войдёт в привычку.

выделите постоянное место для ключей, кошелька, очков — со временем это войдёт в привычку. Вербализация: для редко используемых предметов полезно вслух проговаривать, куда и зачем вы их кладёте. Это создаёт более прочные связи в памяти и помогает сконцентрироваться.

Когда стоит обратиться к врачу

Если забывчивость мешает повседневной жизни и сопровождается другими нарушениями памяти, лучше проконсультироваться с специалистом. В остальных случаях потеря вещей — нормальная особенность мозга в условиях многозадачности, которую можно контролировать с помощью простых привычек.

источник