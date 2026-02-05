Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фактурный трикотаж: самые актуальные вязаные изделия сезона и способы их носить 0 180

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фактурный трикотаж: самые актуальные вязаные изделия сезона и способы их носить

Еще совсем недавно трикотажная одежда в нашем гардеробе чаще всего выбиралась лишь из соображений удобства и тепла. Сегодня же такие вещи перестали быть фоном — они становятся заметными акцентами образа, особенно когда речь идет о фактурных вязаных моделях.

Кружевные, рельефные и тонкие вязаные изделия постепенно заменяют привычные базовые толстые свитеры: они привлекают внимание, добавляют объему образу и при этом остаются столь же комфортными для повседневных сочетаний.

Почему фактурный трикотаж вновь стал в центре внимания

После продолжительного доминирования минимализма в моде хочется выразительных деталей, интересной текстуры и «оживлённой» поверхности одежды. Фактурный трикотаж отвечает именно этому желанию — хочется не только смотреть на такие изделия, но и ощущать их тактильно.

Кроме того, в моде усиливается интерес к винтажным мотивам, мягкой женственности и индивидуальному стилю. Вязаные вещи с узорами, ажуром или сложной структурой воспринимаются как более продуманные элементы гардероба, способные добавить характер даже простому луке.

hq720(5).jpg

Актуальные виды фактурного трикотажа

Ажурный и кружевной трикотаж

Легкие, полупрозрачные изделия с аккуратными узорами особенно выразительно смотрятся в спокойных оттенках — например, молочном, сером, черном или нежно-розовом. Они одинаково хорошо работают и в дневных, и в вечерних образах, придавая им лёгкость и воздух.

Рельефная вязка

Объемные узоры, «косы» и рельефные плетения помогают создавать выразительные формы. Такие вещи уверенно держат силуэт даже в самых простых сочетаниях, особенно если выбирать глубокие, насыщенные цвета вроде шоколадного, бордового или темно-синего.

Тонкий трикотаж

Это почти «вторая кожа»: аккуратно облегающие модели отлично подходят для многослойных образов. Под жакетом, пальто или кардиганом такой трикотаж выглядит особенно элегантно.

Вязаные вещи с выразительными деталями

Пуговицы, оригинальные воротники, манжеты или необычная линия горловины превращают привычный свитер в самостоятельный элемент образа, делающий его более продуманным и интересным.

Чем можно заменить стандартный свитер

Если классический свитер кажется вам слишком обыденным, попробуйте следующие фасоны:

— тонкий вязаный лонгслив, который уверенно впишется в многослойные сочетания;

— ажурный джемпер с декоративными узорами;

— вязаный топ или жилет — идеальный вариант для более дерзких или слоистых образов;

— кардиган, который можно носить как самостоятельную вещь благодаря выразительной текстуре.

Все эти изделия сохраняют комфорт, но уже сами по себе выступают ключевыми визуальными акцентами.

hq720-eue.jpg

Как сочетать фактурный трикотаж в повседневной жизни

Главное правило при создании образов с фактурным трикотажем — это баланс. Если ваша вязаная вещь активно «говорит» через текстуру, остальной ансамбль лучше держать более спокойным.

Ажурный или тонкий трикотаж прекрасно смотрится в паре с:

— джинсами прямого кроя;

— юбками длины миди;

— классическими брюками;

— лаконичной обувью.

Рельефный трикотаж, напротив, выигрывает в сочетаниях с простыми низами и минималистичными аксессуарами: в этом случае фактура сама по себе выполняет главную художественную роль.

Многослойность тоже работает на пользу: наденьте вязаный лонгслив под жакет, ажурный джемпер — под пальто, а кардиган — поверх базового топа, чтобы создать сложный, но гармоничный образ.

hq720(3).jpg

На что обращать внимание при выборе трикотажа

Перед покупкой любой вязаной вещи полезно задать себе несколько простых вопросов:

— Насколько приятна ткань на ощупь?

— Хорошо ли вещь держит форму?

— Как она смотрится при дневном свете?

— Легко ли представить её в разных луках?

— Совпадают ли её цвета и фактуры с тем, что уже есть в гардеробе?

Правильно подобранный фактурный трикотаж должен казаться естественной частью вашей одежды, а не случайной вещью в шкафу.

novinki-vyaz.jpg

Читайте нас также:
#мода #стиль #комфорт #винтаж #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди, которые выглядят на 20 лет моложе своего возраста, избегают этих 5 привычек
Изображение к статье: Что делать, если тревога вызывает боли в желудке: советы нутрициолога
Изображение к статье: Эффект «йо-йо»: почему после диет вес возвращается — и при чём тут ваш кишечник
Изображение к статье: «Попытка №4»: 59-летняя Холли Берри снова выходит замуж

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео