О печальной пока финансовой ситуации в национальной авиакомпании сегодня вечером сообщила программа Латвийского ТВ Panorama.

"Национальная авиакомпания airBaltic продолжает работать в режиме экономии. В настоящее время авиакомпания сообщила об убытках концерна в размере более 44 млн евро в прошлом году и о том, что «airBaltic» приостанавливает идею о котировке акций на бирже, или IPO. Но понятно, что без дополнительных денег не обойтись. Предприятие считает, что для успешного финансирования его деятельности зимой потребуется дополнительно от 100 до 150 млн евро, которые компания сейчас попытается привлечь через частных инвесторов. Если это не удастся, то руководство «airBaltic» не исключает, что может снова попросить помощи у государства", - сообщает Латвийское ТВ.

"К сожалению, сейчас мы приостанавливаем этот процесс IPO и смотрим на другие способы привлечения авиакомпании капитала ", - отметил финансовый директор «airBaltic» Витольд Яковлев.

Деньги обязательно понадобятся. Авиакомпания рассчитывает, что для того, чтобы она смогла успешно войти в следующий год, дополнительно необходимо от 100 до 150 млн евро. Были привлечены международные консультанты, которые теперь будут искать стратегических инвесторов. Если не получится, попросит помощи у акционеров. Крупнейшим акционером airBaltic является Латвийское государство.

"Потенциально другая авиакомпания могла бы перенять «airBaltic». Это один из вариантов. Цель - привлечение средств на частный рынок. Но если не будет других возможных решений, то, конечно, мы будем говорить со своими акционерами о необходимом капитале. Тогда мы как руководство компании не исключаем никакого рода потенциальных источников капитала ", - сказал в интервью Panorāma Яковлев.

"В прошлом году сменилось руководство, изменены стратегические цели. Огромная работа сделана, что мы видим и в случае снижения этих потерь.

При этом я хотел бы видеть не только одно-два предложения, но и несколько – как мы могли бы вовлечься и общество, и окружающая экосистема, и государство, каким образом мы можем законно это сделать. На самом деле законодательство Евросоюза не предусматривает широкого участия государства в поддержке бизнеса. Поэтому должны быть нюансированные инструменты поддержки ", - пояснил министр сообщения Атис Швинка («прогрессивные»).