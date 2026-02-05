Baltijas balss logotype
Как раз и навсегда определить тип кожи и подобрать правильный уход 0 164

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как раз и навсегда определить тип кожи и подобрать правильный уход

Тип кожи влияет на выбор косметики и эффективность ухода. Простая проверка с салфеткой поможет понять, какой уход нужен именно вам, и избежать ошибок, которые могут усугубить проблемы кожи.

Виды кожи и их особенности

Нормальная кожа

  • Практически без недостатков
  • Низкая чувствительность
  • Мелкие, почти незаметные поры
  • Ровный цвет лица, здоровый румянец

Комбинированная кожа

  • Чаще всего встречается
  • Жирная Т-зона (лоб, нос, подбородок)
  • Сухие щеки и скулы
  • Возможны черные точки и расширенные поры

Жирная кожа

  • Постоянный блеск во всех зонах лица
  • Расширенные поры, комедоны и прыщи
  • Плотная структура кожи
  • Тусклый цвет лица

Сухая кожа

  • Тонкая и истончённая
  • Практически незаметные поры
  • Бледный цвет лица, шелушения, покраснения
  • Низкая упругость

Чувствительная кожа

  • Частые покраснения, зуд, жжение
  • Боль при использовании косметики или трении
  • Сухость и шелушение

Как определить свой тип кожи дома

  1. Очистите лицо мягким средством и не наносите крем в течение 30 минут.

  2. Возьмите белую сухую салфетку и приложите её к разным зонам лица.

  3. Оцените результаты:

    • Салфетка жирная — кожа жирная
    • Салфетка почти чистая — кожа сухая
    • Жирная только Т-зона, щеки сухие — комбинированная
    • Почти без следов — нормальная

Как подобрать уход

  • Выбирайте средства, ориентируясь на свой тип кожи, а не универсальные варианты «для всех типов».
  • Определите цели ухода: борьба с акне, предотвращение старения, увлажнение, защита от солнца.
  • При необходимости консультируйтесь с дерматологом или косметологом для индивидуальных рекомендаций.

Общие правила ухода

  • Используйте мягкое средство для умывания.
  • Не трите лицо интенсивно полотенцем — достаточно промокнуть.
  • Применяйте тоник для восстановления рН кожи.
  • Наносите увлажняющий крем сразу после умывания.
  • Пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия.
  • Следите за водным балансом и питанием.
  • Избавьтесь от вредных привычек: курение и алкоголь ухудшают состояние кожи.

Определив свой тип кожи и выбрав подходящий уход, вы сможете поддерживать её здоровой, красивой и сияющей каждый день.

Источник: источник

#косметика #кожа #дерматолог #уход за кожей
Видео