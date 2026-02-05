Тип кожи влияет на выбор косметики и эффективность ухода. Простая проверка с салфеткой поможет понять, какой уход нужен именно вам, и избежать ошибок, которые могут усугубить проблемы кожи.
Виды кожи и их особенности
Нормальная кожа
- Практически без недостатков
- Низкая чувствительность
- Мелкие, почти незаметные поры
- Ровный цвет лица, здоровый румянец
Комбинированная кожа
- Чаще всего встречается
- Жирная Т-зона (лоб, нос, подбородок)
- Сухие щеки и скулы
- Возможны черные точки и расширенные поры
Жирная кожа
- Постоянный блеск во всех зонах лица
- Расширенные поры, комедоны и прыщи
- Плотная структура кожи
- Тусклый цвет лица
Сухая кожа
- Тонкая и истончённая
- Практически незаметные поры
- Бледный цвет лица, шелушения, покраснения
- Низкая упругость
Чувствительная кожа
- Частые покраснения, зуд, жжение
- Боль при использовании косметики или трении
- Сухость и шелушение
Как определить свой тип кожи дома
-
Очистите лицо мягким средством и не наносите крем в течение 30 минут.
-
Возьмите белую сухую салфетку и приложите её к разным зонам лица.
-
Оцените результаты:
- Салфетка жирная — кожа жирная
- Салфетка почти чистая — кожа сухая
- Жирная только Т-зона, щеки сухие — комбинированная
- Почти без следов — нормальная
Как подобрать уход
- Выбирайте средства, ориентируясь на свой тип кожи, а не универсальные варианты «для всех типов».
- Определите цели ухода: борьба с акне, предотвращение старения, увлажнение, защита от солнца.
- При необходимости консультируйтесь с дерматологом или косметологом для индивидуальных рекомендаций.
Общие правила ухода
- Используйте мягкое средство для умывания.
- Не трите лицо интенсивно полотенцем — достаточно промокнуть.
- Применяйте тоник для восстановления рН кожи.
- Наносите увлажняющий крем сразу после умывания.
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия.
- Следите за водным балансом и питанием.
- Избавьтесь от вредных привычек: курение и алкоголь ухудшают состояние кожи.
Определив свой тип кожи и выбрав подходящий уход, вы сможете поддерживать её здоровой, красивой и сияющей каждый день.
