Густые, сияющие волосы, которые красиво развеваются на ветру, как в рекламе шампуня, — мечта многих. Но, как показывает практика, большая часть женщин тратит на уход за волосами много времени и денег, при этом совершая простые ошибки при мытье, которые сводят на нет все усилия. Разбираемся, как правильно мыть голову, чтобы локоны оставались блестящими, не были тусклыми и жирными.

Как часто нужно мыть голову, чтобы волосы не жирнели

Важный момент — наблюдать за своими волосами и мыть голову, как только появляется сальный блеск или грязный вид. Популярное мнение о том, что частое мытьё вызывает ещё более быстрый набор жирности, не имеет чёткого подтверждения, однако если вы видите, что волосы «грязнеют» уже на следующий день после мытья, вероятно, выбранный шампунь вам не подходит.

На частоту загрязнения оказывают влияние:

возраст — у молодых людей сальные железы часто работают активнее;

длина волос — короткие пряди обычно требуют мытья чаще, чем длинные;

тип волос и кожи головы — сухие волосы можно мыть реже, чем жирные;

привычки — постоянное касание волос руками переносит грязь с пальцев на локоны.

Последовательность правильного мытья головы

Чтобы добиться чистоты и блеска с первого раза, следуйте простому алгоритму:

Сначяала расчешите сухие волосы — это предотвратит спутывание прядей в процессе намыливания.

Нанесите шампунь на ладони — его количество должно быть приблизительно равно диаметру небольшой монеты, и вспеньте средство с небольшим количеством воды.

Руками распределите пену сначала по коже головы и корням, аккуратно помассируйте подушечками пальцев.

Образовавшейся пеной промойте длину волос, не трогая их слишком активно.

Смойте шампунь тёплой водой, затем при необходимости повторите процедуру.

В завершение используйте бальзам или кондиционер и тщательно промойте их до прозрачной воды.

В качестве финального этапа можно ополоснуть волосы прохладной водой — это поможет закрыть чешуйки кутикулы и усилить блеск.

Ошибки, которые мешают вашим волосам быть красивыми

Многие считают, что для блестящих волос достаточно просто намочить голову и нанести шампунь, однако есть несколько распространённых ошибок:

Слишком большое количество шампуня — его избыток тяжело полностью смыть, и остатки на коже головы приводят к быстрому загрязнению.

Прямое нанесение средства на волосы без вспенивания — концентрированное средство в таком случае распределяется неравномерно и травмирует структуру прядей.

Активное трение длины волос шампунем — такая агрессивная техника может сделать локоны ломкими и тусклыми.

Дополнительные рекомендации

Некоторые девушки моют голову в душе с наклоном вперёд или даже перевешиваются через ванну, полагая, что это поможет лучше очистить волосы. На самом деле такой подход неэффективен: шампунь под неправильным углом не так хорошо распределяется, а чешуйки структуры волос раскрываются сильнее, что делает локоны склонными к ломкости, сечению и потере блеска.