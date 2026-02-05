Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Об этом знают лишь 10 % женщин: как мыть голову, чтобы волосы блестели 0 388

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Об этом знают лишь 10 % женщин: как мыть голову, чтобы волосы блестели

Густые, сияющие волосы, которые красиво развеваются на ветру, как в рекламе шампуня, — мечта многих. Но, как показывает практика, большая часть женщин тратит на уход за волосами много времени и денег, при этом совершая простые ошибки при мытье, которые сводят на нет все усилия. Разбираемся, как правильно мыть голову, чтобы локоны оставались блестящими, не были тусклыми и жирными.

Как часто нужно мыть голову, чтобы волосы не жирнели

Важный момент — наблюдать за своими волосами и мыть голову, как только появляется сальный блеск или грязный вид. Популярное мнение о том, что частое мытьё вызывает ещё более быстрый набор жирности, не имеет чёткого подтверждения, однако если вы видите, что волосы «грязнеют» уже на следующий день после мытья, вероятно, выбранный шампунь вам не подходит.

На частоту загрязнения оказывают влияние:

  • возраст — у молодых людей сальные железы часто работают активнее;

  • длина волос — короткие пряди обычно требуют мытья чаще, чем длинные;

  • тип волос и кожи головы — сухие волосы можно мыть реже, чем жирные;

  • привычки — постоянное касание волос руками переносит грязь с пальцев на локоны.

Последовательность правильного мытья головы

Чтобы добиться чистоты и блеска с первого раза, следуйте простому алгоритму:

  • Сначяала расчешите сухие волосы — это предотвратит спутывание прядей в процессе намыливания.

  • Нанесите шампунь на ладони — его количество должно быть приблизительно равно диаметру небольшой монеты, и вспеньте средство с небольшим количеством воды.

  • Руками распределите пену сначала по коже головы и корням, аккуратно помассируйте подушечками пальцев.

  • Образовавшейся пеной промойте длину волос, не трогая их слишком активно.

  • Смойте шампунь тёплой водой, затем при необходимости повторите процедуру.

  • В завершение используйте бальзам или кондиционер и тщательно промойте их до прозрачной воды.

  • В качестве финального этапа можно ополоснуть волосы прохладной водой — это поможет закрыть чешуйки кутикулы и усилить блеск.

Ошибки, которые мешают вашим волосам быть красивыми

Многие считают, что для блестящих волос достаточно просто намочить голову и нанести шампунь, однако есть несколько распространённых ошибок:

  • Слишком большое количество шампуня — его избыток тяжело полностью смыть, и остатки на коже головы приводят к быстрому загрязнению.

  • Прямое нанесение средства на волосы без вспенивания — концентрированное средство в таком случае распределяется неравномерно и травмирует структуру прядей.

  • Активное трение длины волос шампунем — такая агрессивная техника может сделать локоны ломкими и тусклыми.

Дополнительные рекомендации

Некоторые девушки моют голову в душе с наклоном вперёд или даже перевешиваются через ванну, полагая, что это поможет лучше очистить волосы. На самом деле такой подход неэффективен: шампунь под неправильным углом не так хорошо распределяется, а чешуйки структуры волос раскрываются сильнее, что делает локоны склонными к ломкости, сечению и потере блеска.

Читайте нас также:
#красота #уход за волосами #шампунь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди, которые выглядят на 20 лет моложе своего возраста, избегают этих 5 привычек
Изображение к статье: Что делать, если тревога вызывает боли в желудке: советы нутрициолога
Изображение к статье: Эффект «йо-йо»: почему после диет вес возвращается — и при чём тут ваш кишечник
Изображение к статье: «Попытка №4»: 59-летняя Холли Берри снова выходит замуж

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео