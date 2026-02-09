Многие сталкиваются с тем, что после нанесения уходового средства на кожу оно не впитывается, а образует мелкие комочки — так называемые «катышки». Это распространенное явление в уходе за кожей, и причины могут быть как в неправильной последовательности нанесения продуктов, так и в несовместимости ингредиентов крема. Разбираем, почему это происходит и как этого избежать.

Почему крем может скатываться на коже?

Несовместимость формул и ингредиентов

Разные компоненты ухода, особенно если один продукт на силиконовой основе, а другой — на водной, могут не «дружить» между собой. При смешивании таких формул на коже они могут не сливаться, а образовывать шарики. Аналогия с тем, как масло и вода не смешиваются, здесь уместна.

Неправильный порядок нанесения средств

Эксперты подчеркивают, что уход работает лучше всего, если наносить продукты от легких к плотным: сначала водные сыворотки, затем более густые кремы и в конце SPF или тональные основы. Если нарушить эту последовательность, верхние слои не смогут впитаться, и крем будет скатываться.

Слишком много продукта

Слишком щедрое нанесение крема приводит к тому, что излишки не успевают впитаться в кожу и остаются на поверхности. При этом последующие продукты «подталкивают» излишки, и они скатываются в небольшие комочки.

Неподготовленная кожа

Если кожа не очищена от себума, остатков макияжа или ороговевших клеток, крем не сможет равномерно проникнуть в эпидермис, и то, что скатывается при нанесении, часто — это не сам крем, а примеси, оставшиеся на коже.

Ошибки в технике нанесения

Слишком активное втирание крема может усилить механическое отделение пленки продукта на поверхности кожи. Вместо этого специалисты рекомендуют мягкие похлопывания или легкое разглаживание пальцами, что помогает средству равномерно распределиться и впитаться.

...Скатывание крема — частая, но решаемая проблема ухода за кожей. Ключевые факторы — совместимость продуктов, правильная последовательность и умеренное количество нанесения. Обеспечение должной подготовки кожи и аккуратная техника помогут уменьшить или вовсе устранить появление «катышков». Понимание причин скатывания позволяет не только улучшить ощущения от ухода, но и повысить эффективность средств в вашей бьюти-рутине.