Сахар, соль и спирт: самые опасные напитки для лица 0 214

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сахар, соль и спирт: самые опасные напитки для лица

Алкоголь влияет не только на внутренние органы, но и на внешний вид. Покраснение, воспаление и преждевременные морщины на лице часто связаны с тем, что именно вы пьете. Эксперты составили рейтинг спиртных напитков по степени их воздействия на кожу.

7. Текила — минимальный вред

Чистый спирт в текиле и низкое содержание сахара делают этот напиток одним из наименее опасных для лица. Если пить ее без традиционной соли и лайма, эффект похмелья и кожного покраснения сводится к минимуму.

6. Пиво — умеренное воздействие

Благодаря антиоксидантам пиво может замедлять старение кожи, а низкий процент алкоголя и медленное употребление помогают избежать обезвоживания. Однако злоупотреблять им всё равно не стоит.

5. Джин-тоник и водка-тоник — прозрачные варианты

Эти коктейли содержат мало сахара, соли и других веществ, усиливающих воспаление. Они относительно безопасны для кожи при умеренном потреблении.

4. Белое вино — сахар и покраснение

Сахар в белом вине повышает риск похмелья и негативно сказывается на лице. Полезных веществ почти нет, поэтому кожа получает минимальную поддержку.

3. Мохито — сахар и газировка

Сладкие коктейли с добавлением газировки или рома провоцируют появление морщин и усиливают воспалительные процессы. Мохито в этом плане один из худших вариантов.

2. Маргарита — сочетание риска

Высокое содержание сахара и соли делает этот коктейль двойным источником похмелья и покраснения кожи. Несмотря на популярность, лицо после употребления может страдать сильнее.

1. Красное вино — лидер по вреду для кожи

Расширение сосудов, прилив крови к коже и повышение уровня гистаминов вызывают покраснение и могут спровоцировать аллергические реакции. Особенно опасно красное вино для людей с розацеа или склонной к воспалениям кожей.

Вывод: Чтобы минимизировать вред алкоголя для лица, отдавайте предпочтение чистым спиртным напиткам с низким содержанием сахара и избегайте сладких коктейлей.

источник

#алкоголь #рейтинг #напитки #вино #красота #кожа #уход за кожей #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
