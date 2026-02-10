Baltijas balss logotype
Лучшие бьюти-приёмы от селебрити: гид по уходу за волосами в 2026 году 0 154

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Звёзды Голливуда и мировые знаменитости давно стали ориентирами не только в моде, но и в бьюти-рутине, включая уход за волосами. Эксперты и селебрити делятся своими любимыми методами — от масел и масок до термозащитных процедур, которые помогают локонам оставаться здоровыми и блестящими.

Рекомендации знаменитостей по уходу за волосами включают несколько ключевых составляющих, которые выделяют стилисты и сами звёзды.

Питание и увлажнение

Многие селебрити указывают на важность глубокого питания волос. Масла арганы, кокоса и шиповника, богатые жирными кислотами и витаминами, используются как базовые компоненты ухода, особенно для сухих или окрашенных волос.

Термозащита при укладке

Перед любыми тепловыми процедурами, такими как фен, плойка или утюжок, звёзды акцентируют внимание на обязательной термозащите, чтобы минимизировать повреждение структуры волос. Это подтверждается и рекомендациями профессиональных стилистов, которые выделяют термозащитный спрей как ключевой продукт перед горячей укладкой.

Домашние маски и натуральные средства

Некоторые знаменитости предпочитают домашний подход: например, использование масок на основе авокадо, мёда и масел для укрепления и увлажнения волос — практики, известные и среди beauty-энтузиастов за пределами шоу-бизнеса.

Уход за кожей головы

Звёзды подчёркивают, что здоровье волос начинается с кожи головы: мягкие очищающие средства и питательные формулы помогают улучшить рост и блеск волос. Подобные советы также встречаются в экспертных материалах о scalp-рутинах, которые рекомендуют регулярное внимание к коже головы как основе для крепких волос.

...Хотя методы ухода у знаменитостей могут различаться по стилю и предпочтениям, ключевые принципы — питание, защита от термического воздействия и внимание к коже головы — остаются универсальными. Эти подходы подтверждаются и в рекомендациях стилистов и экспертов по уходу за волосами, что делает их полезными не только для селебрити, но и для широкой аудитории.

Читайте нас также:
#красота #знаменитости #уход за волосами
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

