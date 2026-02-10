Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маникюр «-10 лет»: оттенки лака, которые действительно омолаживают руки 0 167

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маникюр «-10 лет»: оттенки лака, которые действительно омолаживают руки

Специалисты по бьюти-уходу отмечают, что правильный оттенок лака для ногтей помогает отвлечь внимание от возрастных изменений кожи и сделать руки более свежими и ухоженными, в том числе после 40 лет.

По мнению экспертов, эффект омоложения достигается за счёт оптических свойств цвета, отражения света и контраста с кожей: светлые и мягкие оттенки отражают свет, осветляют кожу и уменьшают видимость пигментации, вен, морщинок и других несовершенств. Темные или слишком яркие цвета, напротив, привлекают внимание к текстуре кожи и возрастным признакам.

Лучшие оттенки для омолаживающего маникюра

Нюдовые тона — бежевый, песочный и карамельный: максимально близкие к естественному цвету ногтевой пластины, они создают эффект аккуратных, ухоженных рук и визуально удлиняют пальцы.

Молочный и светло-бежевый — отражая свет, эти оттенки делают кожу рук визуально светлее и свежее, маскируя мелкие несовершенства.

Пастельный розовый — нежный, мягкий розовый оттенок создаёт эффект здорового румянца на ногтях и делает руки более женственными.

Холодные пастельные тона — светло-голубой, лавандовый, мятный оттенки добавляют ощущение лёгкости и свежести за счёт мягкого отражения света.

Классический френч — универсальный маникюр, который зрительно удлиняет ногти, придаёт аккуратность и отвлекает внимание от кожи рук.

Бордовый — это исключение среди тёмных оттенков: глубокий винный или сливовый цвет выглядит благородно и может смотреться омолаживающе, особенно в сочетании с ухоженной кожей и украшениями.

Каких цветов стоит избегать

Специалисты рекомендуют избегать неоновых, слишком ярких и очень тёмных оттенков (например, чёрного или кислотных цветов), так как они усиливают контраст с кожей и подчёркивают возрастные изменения. Также перламутр с крупными блёстками может сделать руки визуально старше.

Почему это работает

Выбор цвета маникюра связан с визуальным восприятием кожи: мягкие, светлые и нейтральные оттенки создают ощущение светящегося, ровного тона кожи, в то время как резкие и тёмные лаки выделяют линии, сосуды и пигментацию. Эти принципы подтверждают и международные эксперты по выбору цветов — светлые и нюдовые оттенки считаются наиболее благоприятными для омолаживающего визуального эффекта, а яркие и неоновые могут иметь противоположный результат.

...Выбор лака может существенно влиять на визуальное восприятие возраста рук. При желании создать эффект более свежих, ухоженных рук стоит отдавать предпочтение нюдовым, светлым пастельным и мягким цветам, а также классическому френчу. Эти оттенки работают как «оптические корректоры», смягчая визуальные признаки старения и делая маникюр элегантным и универсальным.

Читайте нас также:
#маникюр #стиль #красота #ногти #уход за собой
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео