Специалисты по бьюти-уходу отмечают, что правильный оттенок лака для ногтей помогает отвлечь внимание от возрастных изменений кожи и сделать руки более свежими и ухоженными, в том числе после 40 лет.

По мнению экспертов, эффект омоложения достигается за счёт оптических свойств цвета, отражения света и контраста с кожей: светлые и мягкие оттенки отражают свет, осветляют кожу и уменьшают видимость пигментации, вен, морщинок и других несовершенств. Темные или слишком яркие цвета, напротив, привлекают внимание к текстуре кожи и возрастным признакам.

Лучшие оттенки для омолаживающего маникюра

Нюдовые тона — бежевый, песочный и карамельный: максимально близкие к естественному цвету ногтевой пластины, они создают эффект аккуратных, ухоженных рук и визуально удлиняют пальцы.

Молочный и светло-бежевый — отражая свет, эти оттенки делают кожу рук визуально светлее и свежее, маскируя мелкие несовершенства.

Пастельный розовый — нежный, мягкий розовый оттенок создаёт эффект здорового румянца на ногтях и делает руки более женственными.

Холодные пастельные тона — светло-голубой, лавандовый, мятный оттенки добавляют ощущение лёгкости и свежести за счёт мягкого отражения света.

Классический френч — универсальный маникюр, который зрительно удлиняет ногти, придаёт аккуратность и отвлекает внимание от кожи рук.

Бордовый — это исключение среди тёмных оттенков: глубокий винный или сливовый цвет выглядит благородно и может смотреться омолаживающе, особенно в сочетании с ухоженной кожей и украшениями.

Каких цветов стоит избегать

Специалисты рекомендуют избегать неоновых, слишком ярких и очень тёмных оттенков (например, чёрного или кислотных цветов), так как они усиливают контраст с кожей и подчёркивают возрастные изменения. Также перламутр с крупными блёстками может сделать руки визуально старше.

Почему это работает

Выбор цвета маникюра связан с визуальным восприятием кожи: мягкие, светлые и нейтральные оттенки создают ощущение светящегося, ровного тона кожи, в то время как резкие и тёмные лаки выделяют линии, сосуды и пигментацию. Эти принципы подтверждают и международные эксперты по выбору цветов — светлые и нюдовые оттенки считаются наиболее благоприятными для омолаживающего визуального эффекта, а яркие и неоновые могут иметь противоположный результат.

...Выбор лака может существенно влиять на визуальное восприятие возраста рук. При желании создать эффект более свежих, ухоженных рук стоит отдавать предпочтение нюдовым, светлым пастельным и мягким цветам, а также классическому френчу. Эти оттенки работают как «оптические корректоры», смягчая визуальные признаки старения и делая маникюр элегантным и универсальным.