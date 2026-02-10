Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Модный силуэт 2026: как и кому носить клёш, чтобы выглядеть стильно 0 284

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Модный силуэт 2026: как и кому носить клёш, чтобы выглядеть стильно

В 2026 году клёш вновь уверенно возвратился в повестку моды и перестал восприниматься лишь как ретро-элемент одежды. Этот силуэт брюк — с умеренным расширением от колена — становится актуальным вариантом базового гардероба благодаря своей универсальности и способности выгодно подчёркивать фигуру.

Начиная с сезона весна-лето 2026, брюки и джинсы с расширенными штанинами получили широкое признание среди стилистов и модных изданий как современный тренд, смещающий акцент от крайностей — супер-объёмных силуэтов или чрезмерно узких моделей — к сбалансированному и элегантному профилю. Этот фасон выгодно визуально удлиняет ноги и формирует стройный силуэт, что делает его подходящим для разных типов телосложения.

По словам стилистов, современный клёш в 2026 году не обязательно должен быть экстремально широким, как в 70-х: более умеренное расширение создаёт актуальный, но при этом универсальный образ. Подобные брюки можно найти в тканях от денима и костюмной шерсти до бархата и велюра — материалы, которые держат форму и хорошо сочетаются с различными стилями.

Стилисты отмечают, что клёш подходит тем, кто хочет оптически удлинить ноги и сбалансировать пропорции фигуры: например, модели с умеренным расширением от колена выгодно подчёркивают талию и создают гармоничную линию силуэта. Высоким женщинам такой фасон подходит даже с обувью на плоской подошве, а людям с невысоким ростом рекомендуется выбирать укороченные модели и сочетать их с каблуком, чтобы избежать визуального уменьшения роста.

Стильные сочетания с клёшами широки: гармоничные образы получаются с лаконичными жакетами, трикотажными свитерами, рубашками или блузами. Для делового стиля подходящими будут сдержанные оттенки — тёмно-синий, серый или коричневый — а более яркие цветовые решения, принты и фактурные детали добавят образу индивидуальности.

Международные модные эксперты указывают, что расширенные брюки — часть более широкой тенденции на брюки с выразительной формой, которая наблюдается на подиумах и в стрит-стайле уже в текущем сезоне: выросший интерес к силуэтам с лёгким расширением от колена помогает создать сбалансированные образы, которые легко адаптируются под разные жизненные ситуации — от повседневных до более формальных.

...Клёш в 2026 году — это не просто возвращение ретро-эстетики, а продуманная и функциональная часть современного гардероба. Он сочетает в себе элегантность и практичность, позволяя создавать стильные образы как в деловом, так и в повседневном стиле. Выбирая правильный фасон и материал, клёш становится надежным союзником в создании модных и гармоничных образов.

Читайте нас также:
#мода #стиль #брюки #гардероб #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео