В 2026 году клёш вновь уверенно возвратился в повестку моды и перестал восприниматься лишь как ретро-элемент одежды. Этот силуэт брюк — с умеренным расширением от колена — становится актуальным вариантом базового гардероба благодаря своей универсальности и способности выгодно подчёркивать фигуру.

Начиная с сезона весна-лето 2026, брюки и джинсы с расширенными штанинами получили широкое признание среди стилистов и модных изданий как современный тренд, смещающий акцент от крайностей — супер-объёмных силуэтов или чрезмерно узких моделей — к сбалансированному и элегантному профилю. Этот фасон выгодно визуально удлиняет ноги и формирует стройный силуэт, что делает его подходящим для разных типов телосложения.

По словам стилистов, современный клёш в 2026 году не обязательно должен быть экстремально широким, как в 70-х: более умеренное расширение создаёт актуальный, но при этом универсальный образ. Подобные брюки можно найти в тканях от денима и костюмной шерсти до бархата и велюра — материалы, которые держат форму и хорошо сочетаются с различными стилями.

Стилисты отмечают, что клёш подходит тем, кто хочет оптически удлинить ноги и сбалансировать пропорции фигуры: например, модели с умеренным расширением от колена выгодно подчёркивают талию и создают гармоничную линию силуэта. Высоким женщинам такой фасон подходит даже с обувью на плоской подошве, а людям с невысоким ростом рекомендуется выбирать укороченные модели и сочетать их с каблуком, чтобы избежать визуального уменьшения роста.

Стильные сочетания с клёшами широки: гармоничные образы получаются с лаконичными жакетами, трикотажными свитерами, рубашками или блузами. Для делового стиля подходящими будут сдержанные оттенки — тёмно-синий, серый или коричневый — а более яркие цветовые решения, принты и фактурные детали добавят образу индивидуальности.

Международные модные эксперты указывают, что расширенные брюки — часть более широкой тенденции на брюки с выразительной формой, которая наблюдается на подиумах и в стрит-стайле уже в текущем сезоне: выросший интерес к силуэтам с лёгким расширением от колена помогает создать сбалансированные образы, которые легко адаптируются под разные жизненные ситуации — от повседневных до более формальных.

...Клёш в 2026 году — это не просто возвращение ретро-эстетики, а продуманная и функциональная часть современного гардероба. Он сочетает в себе элегантность и практичность, позволяя создавать стильные образы как в деловом, так и в повседневном стиле. Выбирая правильный фасон и материал, клёш становится надежным союзником в создании модных и гармоничных образов.