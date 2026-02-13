Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я всё понимаю — и молчу»: как эмпатия превращается в психологическую ловушку 0 156

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Я всё понимаю — и молчу»: как эмпатия превращается в психологическую ловушку

Эмпатия — способность понимать и прочувствовать эмоции другого человека — считается важным качеством для поддержания близких отношений и социальной связи. Однако психологи предупреждают: когда желание понять других полностью подавляет собственные переживания, это может превратиться в психологическую ловушку, в которой человек теряет себя.

Понимание чужих чувств как самоуспокоение

Авторы новых психологических материалов отмечают, что рационализация и попытки объяснить поведение другого часто используются как способ не сталкиваться со своими эмоциями. Вместо того чтобы переживать собственную боль, человек формулирует: «Я понимаю, почему он так сделал». Такая реакция помогает избежать неприятных чувств, но может привести к подавлению собственной эмоциональной реакции и накапливанию внутреннего напряжения.

Это явление совпадает с понятиями из зарубежной психологии. Согласно исследованиям, когда эмпатия становится доминирующей стратегией, человек может начать игнорировать свои потребности и ощущения, что приводит к эмоциональному истощению и неспособности регулировать собственные чувства.

Где проходит граница между здоровым сочувствием и самоотвержением

Психологи подчёркивают, что эмпатия сама по себе — ценное качество, но её эффективность зависит от баланса между вниманием к другим и вниманием к себе. Когда человек регулярно ставит чужие переживания важнее собственных, он рискует утратить собственный эмоциональный «голос»: перестаёт говорить о собственных нуждах, боится конфликтов и может накапливать скрытую злость и усталость.

Эксперты выделяют ключевые признаки эмоциональной «ловушки эмпатии»:

• Подавление собственных чувств в пользу объяснения чужих мотивов.

• Частое оправдание чужих поступков за счёт своих эмоциональных потребностей.

• Усталость, раздражительность и внутреннее напряжение без очевидной внешней причины.

Как сохранить себя, не отказываясь от эмпатии

Психологи отмечают, что ключ к здоровой эмпатии — осознание собственных границ. Это означает, что сначала важно признать и назвать своё собственное состояние — что именно для вас неприятно или болезненно — а уже затем пытаться понять другого.

Специалисты рекомендуют:

• Слушать свои чувства и давать им право на существование.

• Отдельно проверять: что ваше, а что — чужое переживание.

• Обозначать границы в общении и не оправдывать поведение, которое вам не подходит.

Читайте нас также:
#эмоции #эмпатия #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео