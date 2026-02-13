Эмпатия — способность понимать и прочувствовать эмоции другого человека — считается важным качеством для поддержания близких отношений и социальной связи. Однако психологи предупреждают: когда желание понять других полностью подавляет собственные переживания, это может превратиться в психологическую ловушку, в которой человек теряет себя.

Понимание чужих чувств как самоуспокоение

Авторы новых психологических материалов отмечают, что рационализация и попытки объяснить поведение другого часто используются как способ не сталкиваться со своими эмоциями. Вместо того чтобы переживать собственную боль, человек формулирует: «Я понимаю, почему он так сделал». Такая реакция помогает избежать неприятных чувств, но может привести к подавлению собственной эмоциональной реакции и накапливанию внутреннего напряжения.

Это явление совпадает с понятиями из зарубежной психологии. Согласно исследованиям, когда эмпатия становится доминирующей стратегией, человек может начать игнорировать свои потребности и ощущения, что приводит к эмоциональному истощению и неспособности регулировать собственные чувства.

Где проходит граница между здоровым сочувствием и самоотвержением

Психологи подчёркивают, что эмпатия сама по себе — ценное качество, но её эффективность зависит от баланса между вниманием к другим и вниманием к себе. Когда человек регулярно ставит чужие переживания важнее собственных, он рискует утратить собственный эмоциональный «голос»: перестаёт говорить о собственных нуждах, боится конфликтов и может накапливать скрытую злость и усталость.

Эксперты выделяют ключевые признаки эмоциональной «ловушки эмпатии»:

• Подавление собственных чувств в пользу объяснения чужих мотивов.

• Частое оправдание чужих поступков за счёт своих эмоциональных потребностей.

• Усталость, раздражительность и внутреннее напряжение без очевидной внешней причины.

Как сохранить себя, не отказываясь от эмпатии

Психологи отмечают, что ключ к здоровой эмпатии — осознание собственных границ. Это означает, что сначала важно признать и назвать своё собственное состояние — что именно для вас неприятно или болезненно — а уже затем пытаться понять другого.

Специалисты рекомендуют:

• Слушать свои чувства и давать им право на существование.

• Отдельно проверять: что ваше, а что — чужое переживание.

• Обозначать границы в общении и не оправдывать поведение, которое вам не подходит.