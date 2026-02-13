Томлёная говядина с черносливом — сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность мяса с лёгкой сладостью сухофруктов. Его можно подать на семейный ужин или праздничное застолье.
Список ингредиентов:
-
говядина — 700 граммов;
-
лук — три штуки;
-
чеснок — пять зубчиков;
-
чёрный молотый перец — по вкусу;
-
сливочное масло — 170 граммов;
-
морковь — одна штука;
-
лавровый лист — по вкусу;
-
вода — один стакан;
-
чернослив — 100–150 граммов;
-
сахар — одна столовая ложка.
Приготовление:
Для приготовления блюда говядину нарезают полосками толщиной один сантиметр и слегка отбивают. Затем мясо обжаривают на растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки.
На той же сковороде до мягкости обжаривают морковь. После этого в казан начинают выкладывать ингредиенты слоями: сначала обжаренную говядину, которую солят и перчат, затем морковь, чернослив и нарезанный лук. Слои повторяют до тех пор, пока не будут использованы все продукты.
Сверху на слои выкладывают сливочное масло, казан накрывают крышкой и томят блюдо в течение часа.
По прошествии этого времени в казан добавляют нарезанный чеснок и лавровый лист, посыпают столовой ложкой сахара, снова накрывают крышкой и продолжают томление ещё один час.
