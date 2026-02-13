Томлёная говядина с черносливом — сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность мяса с лёгкой сладостью сухофруктов. Его можно подать на семейный ужин или праздничное застолье.

Список ингредиентов:

говядина — 700 граммов;

лук — три штуки;

чеснок — пять зубчиков;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сливочное масло — 170 граммов;

морковь — одна штука;

лавровый лист — по вкусу;

вода — один стакан;

чернослив — 100–150 граммов;

сахар — одна столовая ложка.

Приготовление:

Для приготовления блюда говядину нарезают полосками толщиной один сантиметр и слегка отбивают. Затем мясо обжаривают на растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки.

На той же сковороде до мягкости обжаривают морковь. После этого в казан начинают выкладывать ингредиенты слоями: сначала обжаренную говядину, которую солят и перчат, затем морковь, чернослив и нарезанный лук. Слои повторяют до тех пор, пока не будут использованы все продукты.

Сверху на слои выкладывают сливочное масло, казан накрывают крышкой и томят блюдо в течение часа.

По прошествии этого времени в казан добавляют нарезанный чеснок и лавровый лист, посыпают столовой ложкой сахара, снова накрывают крышкой и продолжают томление ещё один час.