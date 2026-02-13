Сухая кожа рук — частая проблема круглый год, но особенно остро она проявляется зимой из-за холода, сухого воздуха и отопления. Даже летом кожа может терять влагу под воздействием солнца, а частое мытьё, санитайзеры и бытовая химия усугубляют ситуацию. В таких случаях обычный крем иногда оказывается недостаточно эффективным — и важно понимать, что делать дальше.

По словам косметолога Дарьи Красильниковой, основная причина сухости кожи рук — нарушение защитного барьера, из-за чего кожа теряет влагу и не успевает восстановиться. К такому нарушению приводят факторы окружающей среды, горячая вода и контакты с агрессивными веществами.

Пересмотрите уход и повседневные привычки

Эксперты рекомендуют внимательно подойти к ежедневному уходу:

Наносить крем несколько раз в день, особенно после мытья рук — лучше всего на слегка влажную кожу. Кремы с глицерином, маслами ши и авокадо, пантенолом помогают создать защитный слой и удерживать влагу.

Заменить обычное мыло на мягкие гели или пенки с нейтральным pH, чтобы не разрушать липидный барьер кожи. Мойте руки тёплой, не горячей водой, и промокайте их полотенцем, а не растирайте.

Защищать кожу при уборке или контакте с водой, надев защитные перчатки, а зимой — тёплые перчатки на улице.

Дополнительные способы восстановления

Для усиленного ухода можно использовать увлажнители воздуха в помещениях — это помогает снизить сухость кожи из-за отопления и кондиционирования.

При сильной сухости и трещинах стоит подумать о ночных процедурах: плотный слой питательного крема или натуральных масел (например, миндального или оливкового), хлопковые перчатки на ночь и регулярное нанесение помогают восстановить барьер кожи.

Если домашние меры не дают заметного результата, консультация дерматолога или косметолога поможет подобрать более глубокий уход или профессиональные процедуры, такие как мезотерапия или парафинотерапия.

Профилактика и правильный уход

Регулярное увлажнение, отказ от агрессивных моющих средств, забота о защите от холодного ветра и сухого воздуха — всё это помогает вернуть коже рук мягкость и защитить её от повторной сухости.