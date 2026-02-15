Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

7 привычек, которые помогут не стать обузой для близких в старости 0 498

Люблю!
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 привычек, которые помогут не стать обузой для близких в старости

Эксперты по образу жизни и долгосрочному планированию выделили семь ключевых действий, которые помогут людям в любом возрасте повысить шансы на здоровье, самостоятельность и финансовую стабильность в пожилом возрасте — и тем самым снизить нагрузку на близких.

Как показывают исследования о старении и планировании будущего, многие проблемы, с которыми сталкиваются люди в возрасте, не возникают внезапно — они формируются годами из‑за недостатка подготовки к старости. Например, отсутствие накоплений, слабое здоровье и социальная изоляция увеличивают риск зависимости от родственников и профессионального ухода.

Вот рекомендации, которые помогут уменьшить такие риски и сохранить активность и независимость в старшем возрасте.

1. Регулярная физическая активность.

Поддержание мышечного тонуса и гибкости суставов — ключевой фактор физического здоровья, который снижает риск травм и функциональной зависимости в старости. Даже простые упражнения, которые можно выполнять дома ежедневно, положительно влияют на общее состояние организма.

2. Финансовое планирование.

Оценка текущего финансового положения, создание накоплений и продумывание источников дохода в будущем помогают обеспечить себя ресурсами для самостоятельной жизни. Финансовые планы могут включать пенсионные сбережения, инвестирование и создание резервного фонда.

3. Освоение новых технологий.

Навыки работы с цифровыми сервисами — от онлайн‑записи к врачу до заказа продуктов на дом — становятся важной составляющей современной независимости пожилых людей. Это не только удобно, но и помогает своевременно управлять своим здоровьем и бытом.

4. Социальные связи.

Создание и укрепление социальных кругов — участие в клубах, группах по интересам, волонтёрских проектах — способствует психологическому благополучию и формирует сеть поддержки, которая может пригодиться в будущем.

5. Медицинская документация.

Хранение результатов обследований, анализов и медицинских историй в удобном формате помогает следить за здоровьем и информировать врачей о динамике состояния. Обсуждение медицинских предпочтений с близкими также помогает подготовиться к возможным решениям.

6. Минимализм и порядок.

Избавление от ненужных вещей облегчает жизнь и снижает нагрузку на окружающих, если помощь всё же потребуется. Осознанный подход к материальным вещам помогает сосредоточиться на главном и уменьшить бытовой хаос.

7. Непрерывное обучение.

Постоянное развитие и интерес к новым знаниям поддерживают когнитивную активность, укрепляют уверенность и помогают лучше адаптироваться к изменениям — от новых технологий до культурных трендов.

Читайте нас также:
#медицина #финансы #независимость #технологии #обучение #старение #здоровье #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео