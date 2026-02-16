Критика бывает не только полезной, но и деструктивной, и реагировать на нее нужно правильно. Эффективный рабочий процесс невозможен без критики. Но не всегда ее приятно выслушивать, особенно если высказывания делаются на повышенных тонах. Как отвечать на замечания начальника, рассказала Маргарита Былинина, эксперт по коммуникациям.

Как реагировать на неконструктивную критику

Профессиональная критика указывает на ошибки и промахи сотрудника. Идеально, если она аргументирована, содержит доказательства вины и практические рекомендации, как исправить ситуацию. Адекватный руководитель осознает, что в любой работе могут быть недочеты. Если ваши компетенции его устраивают, остается подкорректировать нюансы.

Но далеко не всегда критика бывает конструктивной даже со стороны начальства. Эмоциональные высказывания в вашу сторону, задевающие самооценку, могут быть следствием личных проблем босса, особенностей характера и уровня культуры. Из них трудно сделать выводы, поскольку суждения противоречивы и чаще содержат придирки к внешнему виду, темпераменту, голосу сотрудника — тому, что не имеет к компетенциям прямого отношения.

Как реагировать в таком случае? Ни в коем случае не стоит отвечать эмоционально, идти на конфликт и пытаться что-то доказывать. Оставайтесь невозмутимым. Если действительно ошиблись, признайте вину. Можно сказать, что примите к сведению замечания и откорректируете свои действия. Такая реакция возможна, если ранее вы отлично справлялись с обязанностями, а промах — всего лишь случайность.

Когда не знаете, как решать задачу, скажите об этом. Возможно, вам в помощь дадут более опытного коллегу, предоставят материалы или перенаправят проблему другому сотруднику.

Выстраивание границ и соблюдение субординации

Чтобы избежать деструктивной критики на рабочем месте, необходимо правильно выстраивать отношения с коллегами и начальством. Помните, что босс не ваш друг, а среди сотрудников встречаются завистники и конкуренты.

Не переходите в разговорах на личности, не обсуждайте свою семью, друзей, проблемы со здоровьем и уж тем более не сплетничайте. Беседуйте только на рабочие темы в спокойном тоне. Если кто-то из коллег сделал ошибку, и она имеет отношение к вашим обязанностям, укажите на это, подкрепив свою речь цифрами и фактами.

Выстраивая границы с сотрудниками и руководством, занимайте нейтральную позицию, не выражайте ярких эмоций. Судите об окружающих только по их компетенциям. Тогда у вас всегда будет аргумент против деструктивной критики: «Я никогда не позволяю себе подобные высказывания в вашу сторону, поэтому попрошу говорить сдержанно и по делу». Такая реакция хорошо «осаживает» критикана и переводит беседу в нужное русло.

Если у вас есть люди в подчинении, оценивайте только их профессиональные качества и результаты, выражаясь максимально конкретно. Подобным поведением вы заслужите уважение и дадите понять вышестоящим, что не приемлете деструктивную критику.

Что ответить токсичному начальнику, чтобы не потерять свою работу

Если вы лишь однажды совершили ошибку, а у вашего босса был трудный день, не обращайте внимания на эмоции руководителя, признайте промах и приступайте к исправлению ситуации.

Но случается, что вы попадаете под начало к человеку, который любит самоутверждаться за счет подчиненных, не прочь вставить крепкое словцо или излишне эмоциональное высказывание. Как реагировать, если приходится почти ежедневно выслушивать критику по пустякам?

Не показывайте, что обижены, возмущены или переживаете. Дождитесь окончания фразы и спросите, в чем именно заключается ошибка. Если начальник говорит: «Вы халатно относитесь к обязанностям!», переспросите спокойно: «В чем это проявляется?».

При переходе на личность уточняйте, как это связано непосредственно с работой. Когда босс критикует вашу манеру говорить или придирается к тому, как лежат на столе документы, спросите, есть ли у него претензии к результату, который вы выдаете. Настойчиво переводите разговор в деловую сферу, пока начальник не озвучит, какими именно вашими профессиональными качествами не доволен.